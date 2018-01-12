Диссертации заместителей министра образования и руководителей департаментов Минобрнауки проверят на плагиат

О таком поручении главы ведомства Ольги Васильевой рассказал «Интерфаксу» источник в министерстве. По сведениям РБК, проверка связана с вопросами к диссертации замглавы Минобрнауки, академика РАН Григория Трубникова. В плагиате его обвинил житель Якутии Виктор Пинигин. Трубников курирует в Минобрнауки научное направление.