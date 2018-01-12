Центризбирком завершает сегодня прием документов от кандидатов, которых выдвинули партии
Всего комиссия зарегистрировала представителей 14 претендентов. Сейчас все они, кроме Владимира Жириновского и представителя КПРФ Павла Грудинина, ведут сбор подписей в свою поддержку. Лидер ЛДПР стал первым зарегистрированным кандидатом. Вопрос о регистрации Грудинина, будет решаться сегодня.
Комментарии2
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ginbin_ 12 января 2018 | 02:01
Можно позддравить Эллочку, Страшная часть выдвижения Навального удалась на славу. Теперь остается тихо сопеть в подушку и видеть сны о демо(н)кратизации выборов.
tks 12 января 2018 | 02:06
Маппет-шоу, первая часть закончена!
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