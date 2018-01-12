Госдума рассмотрит сегодня в первом чтении поправки в закон о СМИ — иностранных агентах
Они обязывают такие издания учреждать российское юридическое лицо. А, кроме того, позволит признавать иностранными агентами физических лиц. Это коснется блогеров, которые получили деньги от иностранного правительства, а не от частного лица. А еще документ обяжет пользователей социальных сетей указывать, если они размещают на своих страницах материалы СМИ, признанного в России иностранным агентом.
Комментарии10
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sim202_ 12 января 2018 | 01:25
Шиза, косящая ряды патриотов,
плавно перетекла в паранойю...
mayer 12 января 2018 | 01:51
sim202_: Да, маразм крепчает без перерыва...
grigol331 12 января 2018 | 02:09
mayer:
Следующий шаг - специальные нашивки на одежде и ежедневное посещение отделения полиции, а лучше КГБ, по месту регистрации.
Вот жеж суки! А ведь когда проект этого закона появился, всех успокаивали, типа, это исключительно для упорядочения финансовых вопросов.
virgenu 12 января 2018 | 01:26
Очень хочется заткнуть рот и уши, только на улице не СССР, а 21 век.Закон избирательного действия, если надо кого ущучить- проще простого. Душно стало жить при путинском режиме, мрачно серо.
grigol331 12 января 2018 | 02:13
virgenu: Закон избирательного действия, если надо кого ущучить- проще простого
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Именно так. Тут Усков в ОМ говорил, мол, за всеми не уследят. А за всеми и не надо, а за кем надо, за тем будут очень пристально. Ну, и стукачи, понятное дело, будут активно наполнять базу.
navsegda 12 января 2018 | 01:27
Ссылки на источник правило любого нормального блогера , что бы не быть голословным
Интересно , а что это за блогеры , которым деньги дают иностранные правительства ? Хоть бы посмотреть на одного такого
tks 12 января 2018 | 01:45
navsegda: Ссылка на источник - это нормальное правило, но не ссылка на название этому источнику, присвоенное сбрендившей кучкой узурпаторов власти.
tks 12 января 2018 | 01:41
Мерзавцы, вперед!! Сегодня ваше время!!
drtomsky 12 января 2018 | 01:50
Эх, прав был Лавров. Дебилы, бLя!
sash 12 января 2018 | 02:00
Щаз...разбежались...указывать иностр.агентов...в постах о кошечках и собачках...