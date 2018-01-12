Они обязывают такие издания учреждать российское юридическое лицо. А, кроме того, позволит признавать иностранными агентами физических лиц. Это коснется блогеров, которые получили деньги от иностранного правительства, а не от частного лица. А еще документ обяжет пользователей социальных сетей указывать, если они размещают на своих страницах материалы СМИ, признанного в России иностранным агентом.