Бывший главный политический стратег Дональда Трампа выступит в Конгрессе в связи с т.н. «российским расследованием»

Стивен Бэннон уже во вторник даст показания спецкомитету по разведке Палаты представителей, сообщил источник «Reuters» в законодательном органе. Бывший помощник президента США будет отвечать на вопросы, которые касаются предвыборной кампании главы Белого дома. Российское руководство ранее не раз отвергало подозрения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США. Бэннон покинул Белый дом минувшим летом. На днях он ушел с поста редактора интернет-издания Breitbart News. Это связывали с недовольством Трампа высказываниями бывшего помощника, которые приводятся в новой книге о главе Белого дома – «Огонь и ярость».