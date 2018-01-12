Бывший главный политический стратег Дональда Трампа выступит в Конгрессе в связи с т.н. «российским расследованием»
Стивен Бэннон уже во вторник даст показания спецкомитету по разведке Палаты представителей, сообщил источник «Reuters» в законодательном органе. Бывший помощник президента США будет отвечать на вопросы, которые касаются предвыборной кампании главы Белого дома. Российское руководство ранее не раз отвергало подозрения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США. Бэннон покинул Белый дом минувшим летом. На днях он ушел с поста редактора интернет-издания Breitbart News. Это связывали с недовольством Трампа высказываниями бывшего помощника, которые приводятся в новой книге о главе Белого дома – «Огонь и ярость».
Комментарии2
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metalag 12 января 2018 | 01:18
Ну пускай наконец уж признают, что Трампа назначил Путин!
И объявят Трампу импичмент...:))))))
Сколько можно тянуть кота за хвост?
liquidsky__ 12 января 2018 | 02:11
metalag: Это они, Беннона, в конгрессе еще просто не знают ) Он им выскажет "бога душу мать" )