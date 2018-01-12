Лефортовский суд Москвы должен рассмотреть сегодня прошение об УДО лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай»
Владимир Аникеев был осужден на два года колонии по обвинению в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Аникеев ранее полностью признал вину и заключил сделку со следствием.
«Шалтай-Болтай» или «Анонимный интернационал» получил известность несколько лет назад. Группа опубликовала переписку и документы со взломанных аккаунтов высокопоставленных российских чиновников, крупных фирм и журналистов. Среди возможных потерпевших назывались пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и замначальника управления внутренней политики президента Тимур
Прокопенко.
Комментарии1
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rukrok 12 января 2018 | 01:54
Аникеев оставил свой паспорт (данные, виза) на взломанных файлах.
Желающие да увидят. Вовик, это просто так?