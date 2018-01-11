Бывший гитарист британской хард-рок-группы «Моторхэд» Эдди Кларк скончался на 68-м году жизни
Как сообщается на странице музыкантов в ФБ, смерть наступила в больнице, где Кларк проходил лечение от пневмонии.
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Как сообщается на странице музыкантов в ФБ, смерть наступила в больнице, где Кларк проходил лечение от пневмонии.
Комментарии1
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logo 11 января 2018 | 16:44
Motorhead ist
Kilmicter - sterbe
Klark - sterbe
Tailor - live!