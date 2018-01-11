Курсанта, обвиняемого в подготовке теракта в Петербурге, проверят на вменяемость
Повторную психолого-психиатрическую экспертизу Вадиму Осипову назначил Московский окружной военный суд. Об этом Дождю сообщил адвокат группы «Агора» Виталий Черкасов. Ранее курсанта обвинили в склонении к террористической деятельности и в подготовке теракта. Сам Осипов вину отрицает.
Комментарии2
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evgeny_biolog 11 января 2018 | 16:59
"Сам Осипов вину отрицает."
Какой же террорист признаёт свою вину?
poluputing 11 января 2018 | 17:05
evgeny_biolog: пацана ФСБШНИК РАЗВЁЛ,к вашему сведению. Таких как вы разводят на раз