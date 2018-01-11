Курсанта, обвиняемого в подготовке теракта в Петербурге, проверят на вменяемость

Повторную психолого-психиатрическую экспертизу Вадиму Осипову назначил Московский окружной военный суд. Об этом Дождю сообщил адвокат группы «Агора» Виталий Черкасов. Ранее курсанта обвинили в склонении к террористической деятельности и в подготовке теракта. Сам Осипов вину отрицает.