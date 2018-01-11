Референдум по вопросу объединения двух столичных округов может состояться в день президентских выборов
Референдум по вопросу объединения двух столичных округов может состояться в день президентских выборов 18 марта. Об этом «Интерфаксу» заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Ранее СМИ сообщали, что у жителей хотят выяснить их отношение к объединению Марьино и Люблино в единый муниципальный округ Марьинский. Теперь комиссия по референдуму, полномочия которой будет исполнять территориальная избирательная комиссия, должна зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
from_russia_with_boyaryshnik 11 января 2018 | 17:00
А нельзя ли Москву соединить с нашим Задрищинском с целью повышения уровня потребления в среди пенсионеров Задрищинска , хотя бы какая - то польза от перевыборов карлика была.
punyoshohlai 11 января 2018 | 17:06
Это ж надо так унизить президентские выборы! До муниципального уровня.