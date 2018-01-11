Референдум по вопросу объединения двух столичных округов может состояться в день президентских выборов 18 марта. Об этом «Интерфаксу» заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Ранее СМИ сообщали, что у жителей хотят выяснить их отношение к объединению Марьино и Люблино в единый муниципальный округ Марьинский. Теперь комиссия по референдуму, полномочия которой будет исполнять территориальная избирательная комиссия, должна зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума.