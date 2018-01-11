Алексей Навальный рассказал о планах зарегистрировать «Партию прогресса» после президентских выборов
У себя на сайте оппозиционный политик написал, «партия уже сейчас легко бы прошла в любое региональное законодательное собрание», «именно поэтому ее так долго не регистрируют». Политик подчеркнул, что они уже шесть раз пытались зарегистрировать партию.
Комментарии12
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trans 11 января 2018 | 16:42
Не дадут зарегистрировать путинские крыски.
leomosk16 11 января 2018 | 16:52
После того, как пьяная и обдолбанная быдлооппота Навального с воплями: "Мы здесь власть!" фактически разогнала фестиваль реконструкторов в Москве, на котором отдыхало более 100 тысяч москвичей, до истерики, до полусмерти напугав малолетних деток, которых там было большинство, его политическая карьера закончилась.
Но, жизнь-то продолжается. И есть свежачок результатов опроса по кандидатам:
///Предвыборная сенсация — малоизвестный патриот Грудинин обходит интенсивно раскручиваемую как бы либералку Собчак более чем в 10 раз
Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные сегодня ВЦИОМ.
За Павла Грудинина готовы голосовать 7,6% опрошенных, за Собчак – всего 0,7%. От Грудинина безнадежно отстают и такие политические старожилы, как Жириновский (4,2%) и Явлинский (0,6%).///
Сенсационность этих цифр в том, что ближайшим конкурентом несомненного фаворита президентской гонки В. В. Путина становится выдвинутый от КПРФ глава подмосковного совхоза, рейтинг и узнаваемость которого месяц назад стремились к нулю.
kara 11 января 2018 | 16:43
Так через ЕСПЧ, как Рыжков кто мешает?
olegleon 11 января 2018 | 16:45
неужели Навального уже "отпустило" с президентскими выборами и теперь он решил заняться партстроительством? взрослеет, однако
ematveev 11 января 2018 | 16:53
olegleon:
Амбиции - амбициями, но кушать хочется. И отдыхать в Европе. И лечиться там же. И детей в США учить.
Лозунг "Подайте на президентство" уже денег не приносит, а партийные деньги Навальный пилить умеет, опыт есть.
Так что, хомячки, готовьте денежки, скоро снова ваш пастух попросит скинуться ему на отдых (зачеркнуто) на партию.
liberal_vulgaris 11 января 2018 | 16:45
Наш навальный стал насильником-импотентом, уже не знает как хомячков нагнуть на очередное пожертование
boseal 11 января 2018 | 16:48
Алексей напоминает хвастунов, которые любят говорить, - "Вот если бы у меня было, то тогда бы я." Такое впечатление, что Навальный только делает вид, что негодует, когда его куда-либо не допускают. Имитация "вечной борьбы с режимом" - это судя по всему неплохой способ заработать).
stagla 11 января 2018 | 16:54
«Нарушения, на основании которых партия получала отказы, самые элементарные. Например, подают документы на регистрацию как Партия прогресса, а в качестве основания для подачи документов указывается решение съезда «Народного альянса» (так Алексей Навальный хотел назвать свою политическую силу изначально)
Или — в качестве уполномоченного лица партии в документах назван Владимир Ашурков (исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией, объявлен в федеральный розыск), хотя на самом деле он уполномоченным давно не является.
В ряде случаев указывались недействительные паспортные данные членов региональных отделений и так далее» (С)
Не нужна Алексею регистрация. А то ведь придется показывать какие-то результаты. А он не сможет. Проще быть обиженным.
То же самое и с его президентской кампанией - пошел на заведомо провальное мероприятие, что бы потом оправдываться "А меня не допустили, а то бы я ого-го как им всем показал! Но не допустили. Так что не удалось мне показать. Но я б мог. Но не смог"
jblack2 11 января 2018 | 16:54
Заветная мечта - пройти в Думу и получать бабло из бюджета.
А пока приходится трясти школьников, экономящих на обедах...
evgeny_biolog 11 января 2018 | 16:54
Эх, Алёша занялся бы Ты лучше воспитанием Даши и Захара. Зачем Тебе царские палаты?
zemljanka 11 января 2018 | 16:57
Успеха.
eduard53 11 января 2018 | 16:59
Ув. Алексей, с кремле-бандитами все средства хороши. Попробуйте сначала, с помощью единомышленников, зарегистрировать хоть какую-нить партию без себя, а сами встУпите после ...