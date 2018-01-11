Претензии к учебнику за авторством Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова возникли у сенатора от Крыма Сергея Цекова еще прошлой осенью. Как напоминает ИФ, сенатора не устраивает что Майдан в Киеве в учебнике назван революцией. Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко назвала такую подачу материала провокационной.