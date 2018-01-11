Минобрнауки направило на экспертизу учебник «История России: начало XX — начало XXI века» для 10–11 классов
Претензии к учебнику за авторством Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова возникли у сенатора от Крыма Сергея Цекова еще прошлой осенью. Как напоминает ИФ, сенатора не устраивает что Майдан в Киеве в учебнике назван революцией. Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко назвала такую подачу материала провокационной.
Комментарии14
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gvs 11 января 2018 | 16:37
Членам Совфеда давно пора обзавестись специальным учебником истории для внутреннего потребления. ))) а также букварем и книжками-раскрасками )))
evgolius7 11 января 2018 | 16:40
Читаю и плачу, чем занят мозг...простите дерьмо в головах у патриотов.....
sborisych 11 января 2018 | 16:39
Ybx`? кроме скреп- до последней запятой не пройдёт! Многоточия- запретить, ибо подталкивают к размышлению. А в строю надыть не думать, а чётко исполнять команды.
sborisych 11 января 2018 | 16:41
sborisych:
sorry... "Ybx`? кроме"- это "Ничё, кроме"
ha12raz 11 января 2018 | 16:42
Переписывать историю для пропагандонов не впервой.
olegleon 11 января 2018 | 16:43
ну не знают авторы, что такое революция и что? они считают, что любой захват власти это революция, забывая, что должен быть скачок в развитии и качественное изменение. а захват одной бандой власти и свержение другой банды, что и было на Украине, это банальный переворот
zemljanka 11 января 2018 | 16:44
"ЧК - не дремлет".
Кино. И немцы.
sabotage_nik 11 января 2018 | 16:47
Мракобесие наступает из верхней палаты !валька жжет не по детски !
midnightblues 11 января 2018 | 16:49
Хотим пожелать мужества настоящим исследователям и гражданам своей страны!!
Помните-что всех этих мудынских сольют у унитаз Истории,а ваши силы и честность понадобятся Новой России,без огрызков быдлосовка
kunst54 11 января 2018 | 16:51
Сенаторам, наверное, приятно казаться умнее профессиональных историков. Олег Волобуев, кстати, профессор, преподаватель и архивист с огромным опытом и стажем работы. Матрвиенко же имеет зато большой опыт партийно-комсомольской деятельности, Цеков - по образованию врач-хирург.
futbolist73 11 января 2018 | 16:52
Такие революции и для РФ ожидаются, скамья подсудимых для правящей элиты в том числе! История знает много примеров, от судьбы не убежишь! Вы быдло, а не мы, если до сих пор не поняли что случилось в Украине! Вам приходит конец,
golubev 11 января 2018 | 16:57
А при власти советской съезды КПсС изучали, Пол Потов (в начале правления) поддерживали...
vaka257 11 января 2018 | 17:01
Пусть каждый член СФ и ГД издаст свой учебник ,который его (её)устраивал...И пусть читают его без конца,а историю и формулировки в других учебниках ,которые издают другие специалисты,оставят в покое...
poluputing 11 января 2018 | 17:02
дождитесь весны, великососсы. Не до исторических экскурсов будет, однако