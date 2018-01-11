В российском Генштабе утверждают, что беспилотники, с помощью которых совершены атаки на наши базы в Сирии, использовались впервые. Во всяком случае, дроны подобных типов появляются у боевиков в Сирии через считанные дни после поступления в продажу в других странах. Об этом, как передает Интерфакс, сообщил начальник управления по системам БПЛА Генштаба Александр Новиков. При этом, по его словам, до недавнего времени террористы в Сирии действительно использовали беспилотники кустарного производства.