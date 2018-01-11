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16:30, 11 января 2018

Беспилотники, с помощью которых совершены атаки на наши базы в Сирии, использовались впервые

В российском Генштабе утверждают, что беспилотники, с помощью которых совершены атаки на наши базы в Сирии, использовались впервые. Во всяком случае, дроны подобных типов появляются у боевиков в Сирии через считанные дни после поступления в продажу в других странах. Об этом, как передает Интерфакс, сообщил начальник управления по системам БПЛА Генштаба Александр Новиков. При этом, по его словам, до недавнего времени террористы в Сирии действительно использовали беспилотники кустарного производства.

Комментарии

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tks 11 января 2018 | 16:41

Если речь идет о БПЛА, которые были продемонстрированы вчера, в частности, в ночных 23-х часовых новостях канала "Звезда" (самые пропагандистские новости всей российской Центральной ТелеКанализации), то их кустарное и самопальное происхождение очевидно невооруженным взглядом, что бы об этом не говорили записные пропагандоны.

andreyvitalevich 11 января 2018 | 16:44

Дроны куплены на Алиэкспрес. МО РФ, как обычно, опозорилось, рапортуя об атаке супероружием, которую оно, МО РФ, героически отбило силами ПВО и РЭБ.

zemljanka 11 января 2018 | 16:51

Китай торгует боевыми дронами. На миллиарды.

mr_vaxo_ 11 января 2018 | 17:04

zemljanka: Китай может и торгует боевыми беспилотниками, но эхо были игрушечные беспилотники, тоже китайские, с Алиэкспресс.
Немного измененные. Но с сохраненной системой управления.

arye_11 11 января 2018 | 16:44

tks:
Опровергать сообщения сказочников российского МО - время на ветер пускать.
Они уже настолько заврались в своих версиях, что сами в них путаются

ostapbey 11 января 2018 | 16:57

arye_11: позвольте не согласиться..
Если беспилотники СВОРОВАНЫ, то где гарантия что они не использовались раньше где нибудь??
А вот если генштабовские умельцы смастерили "дроны" в своем
гараже, то уж как тут оспорить правду??Матку..даже.

world_nail 11 января 2018 | 16:48

"Во всяком случае, дроны подобных типов появляются у боевиков в Сирии через считанные дни после поступления в продажу в других странах."
Оказыватса, военторги типа "Купил и забил" не только в России имеютса!

(комментарий скрыт)

jblack2 11 января 2018 | 16:50

Кто с дроном к нам на базу сунется, тот от дрона и погибнет!
Дайте только немного времени...

sensei54 11 января 2018 | 16:51

Вчера были мериканьские, чуть не Lockheed Martin, а сегодня - из сельпо.
Во заливают!

makhnaehe 11 января 2018 | 16:59

sensei54: Дрочер сельповский, речь идет о взрывчатке возможно изготовленной на шосткинском заводе химреактивов в сумской области. Расхреначить его к чертям на всякий случай, как это делает Израиль постоянно, только заподозрив кого-то в подготовке к терактам.

makhnaehe 11 января 2018 | 16:56

Замечательно. В ответ надавать по голове бандюкам из ИГИЛ, за одно и из УГИЛ.

kochetkovv9 11 января 2018 | 16:58

Ну что ж. Видно так уж вышло. Видно, что существуют не только торговые, гражданские, межнациональные, и прочие войны, но и войны односторонние. Когда одна сторона воюет, а все прочие не обращают на это никакого внимания. И поэтому те, кто не воюет, врать не имеют права. Они же не воюют. А у тех, кто воюет, такое право есть, потому что вранье на войне обязательно. Военная хитрость – один из боевых военных приемов, наряду с убийствами, диверсиями, пытками, поджогами, обманами. Впрочем, я повторяюсь. В общем, воюющий человек имеет право на всё.

poluputing 11 января 2018 | 16:59

дрыны то, етить переетить, жидобедеровцев ускоглазых, однако

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