Житель Апатитов, угнавший бронированный тягач из местного отделения ДОСААФ, стал фигурантом уголовного дела
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Житель Апатитов, угнавший бронированный тягач из местного отделения ДОСААФ и въехавший на нем в магазин, стал фигурантом уголовного дела – по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В полиции добавили, что поскольку в магазине мужчина пытался похитить бутылку спиртного, решается вопрос о возбуждении еще одного дела – по статье «о краже». Как напоминает «Интерфакс», угонщик на тягаче направился в магазин по кратчайшему пути – через лесополосу. В процессе парковки он наехал на автомобиль Деу Нексия, а затем протаранил витрину магазина. После задержания он отказался пройти медицинское освидетельствование на предмет опьянения.
Комментарии3
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gvs 11 января 2018 | 16:12
Лугандон в каждом городе (
mr_vaxo_ 11 января 2018 | 16:33
gvs: Он просто пытался воплотить в жизнь рассказ Жванецкого о поездке за покупками на танке.
А его под суд. За что?
ginbin_ 11 января 2018 | 16:44
gvs: Вот именно, в Лугандоне за такой поступок (побежал за добавкой) - благодарность от атамана. А тут неувязочка.