Житель Апатитов, угнавший бронированный тягач из местного отделения ДОСААФ, стал фигурантом уголовного дела

Житель Апатитов, угнавший бронированный тягач из местного отделения ДОСААФ и въехавший на нем в магазин, стал фигурантом уголовного дела – по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В полиции добавили, что поскольку в магазине мужчина пытался похитить бутылку спиртного, решается вопрос о возбуждении еще одного дела – по статье «о краже». Как напоминает «Интерфакс», угонщик на тягаче направился в магазин по кратчайшему пути – через лесополосу. В процессе парковки он наехал на автомобиль Деу Нексия, а затем протаранил витрину магазина. После задержания он отказался пройти медицинское освидетельствование на предмет опьянения.