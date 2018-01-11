Губернатор Калужской области Сергей Артамонов предложил запретить в России фанатское движение

Артамонов оговорился, что речь идет, прежде всего, о поклонниках футбола. Ситуация с хоккейными болельщикам по его мнению более цивилизованна. Губернатор считает фанатов асоциальными людьми, с которыми нужно работать отдельно, а движение в том виде, в котором оно существует недостойным явлением, впрочем к поклонникам клуба Калуга это не относится , поскольку он играет во второй лиге, а там матчи проходит прилично, но когда в город приезжают болельщики команд первого дивизиона и Премьер-Лиги приходится беспокоиться за сохранность стадиона и следить за тем, чтобы не было драк. Артамонов считает это позором и будь его воля он бы это запретил. На вопрос как именно глава региона ответил – как запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ.

Между тем, весной прошлого года были приняты поправки в КОАП, согласно которым болельщики, которые грубо нарушают правила поведения могут получить реальные сроки до 7 лент лишения свободы.