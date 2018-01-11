Губернатор Калужской области Сергей Артамонов предложил запретить в России фанатское движение
Артамонов оговорился, что речь идет, прежде всего, о поклонниках футбола. Ситуация с хоккейными болельщикам по его мнению более цивилизованна. Губернатор считает фанатов асоциальными людьми, с которыми нужно работать отдельно, а движение в том виде, в котором оно существует недостойным явлением, впрочем к поклонникам клуба Калуга это не относится , поскольку он играет во второй лиге, а там матчи проходит прилично, но когда в город приезжают болельщики команд первого дивизиона и Премьер-Лиги приходится беспокоиться за сохранность стадиона и следить за тем, чтобы не было драк. Артамонов считает это позором и будь его воля он бы это запретил. На вопрос как именно глава региона ответил – как запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ.
Между тем, весной прошлого года были приняты поправки в КОАП, согласно которым болельщики, которые грубо нарушают правила поведения могут получить реальные сроки до 7 лент лишения свободы.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gvs 11 января 2018 | 16:10
Ага, разрешить только фанатов дзюдо, хоккея и горных лыж ))))
plank1957 11 января 2018 | 16:12
А воду он запретить не пробовал? А то у нас уже запрещали кружевные трусы.
kriimsdyk 11 января 2018 | 16:17
Запретить быдляку крушить стадионы и троллейбусные остановки "Стадион" - это значит подломить опору режима. А их не так много, опор-то.
riots 11 января 2018 | 16:17
Им бы понедельники взять и отменить. (с)
antonsch 11 января 2018 | 16:19
Молодец! Отличное высказывание государственного чиновника на кануне чемпионата мира...
sparky 11 января 2018 | 16:31
Слово "разрешить" вычеркнуто из всех словарей. Теперь им пользуются только иноагенты, русофобы и пятая колонна.
А губернатор должен себя проявлять, я спрашиваю, конечно должен. Вот и пользуется только разрешенными словами.
poluputing 11 января 2018 | 16:32
Артамонов напоминает синьора Лимона. Хотя, если распускают профсоюз, то почему не запретить фанатеть.
andy66 11 января 2018 | 16:36
Когда губернатор публично выступает с предложением ограничить конституционные права граждан, то что нужно сделать с таким губернатором?
poluputing 11 января 2018 | 16:40
andy66: вот если бы кто-нибудь рассказал о экном. достижениях области под руководством энтого губера
apels 11 января 2018 | 16:43
Ну, дураки!)))
Написать Закон, что надо быть хорошим и нельзя плохим, болеть только за сборные России и Путина)))
mancuss 11 января 2018 | 16:44
До 7 ЛЕНТ лишения свободы это как?