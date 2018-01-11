Чиновники требуют от российских режиссёров снимать фильмы, которые привлекут больше зрителей за рубежом. И соответственно денег. За ростом иностранной аудитории последит государственный Фонд кино.

Российское кино должно влиять не только на умы соотечественников. С этими словами чиновники хотят заинтересовать зрителей за рубежом фильмами, снятыми в России. Нужно это по двум причинам. Во-первых, это глобальное продвижение российской культуры и ценностей, рассказал исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев. Кроме того, сейчас окупаются затраты на производство только около семи процентов отечественных картин. Поэтому им необходимо больше зарабатывать за пределами России, приводит слова Малышева сайт Ведомостей. В прошлом году, как пишет СМИ, наше кино лучше всего смотрели в Мексике. Благодаря этой стране Россия выручила больше 4х миллионов долларов. А самым популярным фильмом в иностранных кинотеатрах стал триллер Невеста. Он за год собрал почти 3 с половиной миллиона долларов — больше чем другой российский фильм. У госфонда до сих пор был только один показатель эффективности — увеличение доли зрителей отечественного кино в российских кинотеатрах, где традиционно доминирует Голливуд.

Пока у госфонда кино нет точных данных о том, сколько зрителей сейчас собирают российские фильмы за рубежом. Статистику надеются получить через несколько месяцев.