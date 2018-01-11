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16:03, 11 января 2018

Чиновники требуют от российских режиссёров снимать фильмы, которые привлекут больше зрителей за рубежом

Чиновники требуют от российских режиссёров снимать фильмы, которые привлекут больше зрителей за рубежом. И соответственно денег. За ростом иностранной аудитории последит государственный Фонд кино.

Российское кино должно влиять не только на умы соотечественников. С этими словами чиновники хотят заинтересовать зрителей за рубежом фильмами, снятыми в России. Нужно это по двум причинам. Во-первых, это глобальное продвижение российской культуры и ценностей, рассказал исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев. Кроме того, сейчас окупаются затраты на производство только  около семи процентов отечественных картин. Поэтому им необходимо больше зарабатывать за пределами России, приводит слова Малышева сайт Ведомостей. В прошлом году, как пишет СМИ, наше кино лучше всего смотрели в Мексике. Благодаря этой стране Россия выручила больше 4х миллионов долларов. А самым популярным фильмом в иностранных кинотеатрах стал триллер Невеста. Он за год собрал почти 3 с половиной миллиона долларов — больше чем другой российский фильм. У госфонда до сих пор был только один показатель эффективности — увеличение доли зрителей отечественного кино в российских кинотеатрах, где традиционно доминирует Голливуд.

Пока у госфонда кино нет точных данных о том, сколько зрителей сейчас собирают российские фильмы за рубежом. Статистику надеются получить через несколько месяцев.

Комментарии

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gvs 11 января 2018 | 16:08

Правильно, чиновники большую часть времени за рубежом проводят, вот пусть там отечественный никитограф и смотрят )))

nina_hagen 11 января 2018 | 16:10

gvs:
\\\Чиновники требуют от российских режиссёров снимать фильмы, которые привлекут больше зрителей за рубежом. И соответственно денег.\\\

ха! приказано догнать и перегнать Голливуд :) а вот думать головой, а не *опой от чиновников никто не требует :)

mr_vaxo_ 11 января 2018 | 16:13

nina_hagen: Сборы за границей ничтожные.
лучший фильм 3,5 миллиона долларов собрал.
Это нищенские сборы.
Один блокбастер США в России в среднем собирает в 10 раз больше.
Но кто пойдет современного Михалкова за границей смотреть?
Нет Эйзенштейнов. Впрочем и Эйнштейнов тоже нет.

kapitonovih_33 11 января 2018 | 16:14

nina_hagen: естественно, всякие нахи Учителя за народные деньги снимают гумно, рассчитанное на пару десятков пиндосских русофобов....а снять фильм, который соберёт в прокате значимую сумму, у хреновский Учителей нет ни ума не умения...

padun 11 января 2018 | 16:18

nina_hagen: Нужно срочно снять кино "Калинка с клубничкой" с участием Маши Захаровой. Западный зритель будет брать кинотеатры штурмом.

kriimsdyk 11 января 2018 | 16:19

padun: а как же Поклоунская?

padun 11 января 2018 | 16:22

kriimsdyk: А с Поклонской можно снять блокбастер о том, как она героически спасает последнего российского императора и его семью от казни.

kriimsdyk 11 января 2018 | 16:27

padun: Телом своим закрывает.

midnightblues 11 января 2018 | 16:37

padun: Скорее про уборщицу на вокзале,случайно оказавшейся потомством Матильды и Николаши

post_v 11 января 2018 | 16:40

padun:
...А с Поклонской можно снять блокбастер
=============

безвозмездно выкладываю идею для сценаристов и режиссеров:

...машина времени перенесла Поклонскую в 1905 год, и она, держа в руках портрет любимого её государя-императора, рядом с попом Гапоном идет во главе шествия на Дворцовую площадь
вот интересное было бы кино.
"Матильда" отдыхает

sensei54 11 января 2018 | 16:24

padun: Про Захарову - это к Успенскому. Его надо тряхнуть, чтобы снял продолжение "Баба Яга против"

midnightblues 11 января 2018 | 16:35

padun: И Марго заодно туда с мудынским

sensei54 11 января 2018 | 16:21

nina_hagen: Нам нечего волноваться, обгонят. Уже написан сценарий трилогии "Детство разведчика". Больше всего серий будет в "Подвиге разведчика".

evgeny_biolog 11 января 2018 | 16:14

Для того, чтобы привлечь иностранного зрителя надо снимать не страстный секс в постели и идиотские детективы, а русскую историю и действительность ...

nf5096004 11 января 2018 | 16:23

evgeny_biolog: про 28 панфиловцев, например.

evgeny_biolog 11 января 2018 | 16:43

nf5096004: Или про генерала Власова и про Якова Джугашвили тоже неплохо было бы ...

idruker 11 января 2018 | 16:15

снимите комедию про махинации с олимпийской мочой - оглушительный успех обеспечен, в том числе финансовый.

dorin1987 11 января 2018 | 16:36

idruker: Тут про то как склеил ласты джугашвили сняли, так вой стоял пару дней. Что уж про моченосцев говорить, которые и сейчас во власти?

midnightblues 11 января 2018 | 16:39

Тем более,если дать название
Писай,или проиграешь!!

midnightblues 11 января 2018 | 17:02

idruker: Новости из Голливуда
Как сообщают наши корреспонденты,в данный момент закончен сценарий,основанный на событиях последней олимпиады
Согласие играть в картине выразили Мерил Стрип,Бенедикт Камбербэтч,Леонардо ди Каприо.Музыку пишет и исполняет Пол Стенли и Джин Симмонс
Предварительное название драмы-Писай,или проиграешь!

timber_head 11 января 2018 | 16:19

Внутри страны привлечь больше зрителей не удалось, перекинулись на зарубеж?

andy66 11 января 2018 | 16:24

timber_head: стране срочно нужна валюта )) еду закупать

cedegrinn 11 января 2018 | 16:20

это глобальное продвижение российской культуры и ценностей,
----------------------------------------------------------
Да не дай бог это куда то "продвигать".

max3446 11 января 2018 | 16:23

Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку телеканалам Интер и СТБ за трансляцию фильмов с участием актеров из санкционного списка. Об этом в чеверг, 11 января, сообщила пресс-служба регулятора.
В частности, в эфирах каналов появлялись Олег Табаков, Наталья Варлей, Валентина Талызина и Александр Михайлов.
По информации Нацсовета, в период с 30 декабря 2017 года по 1 января 2018 года Интер показал фильмы Москва слезам не верит с Табаковым и Ирония судьбы, или С легким паром с Талызиной.
На телеканале СТБ в промежутке между 15 декабря 2017 года и 1 января 2018 года показали фильмы Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, Ирония судьбы, или С легким паром!, Москва слезам не верит, Любовь и голуби.
"Демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, является признаком нарушения требований абзаца 10 части второй статьи 6 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", - сообщили в Нацсовете.
Маразм крепчал с Украины и 37 год просто отдыхает и нервно курить по сравнению с этим

kriimsdyk 11 января 2018 | 16:30

max3446: Вы бы смотрели фильмы, произведенные в гитлеровской Германии, на новый год и вообще по праздникам?

max3446 11 января 2018 | 16:55

kriimsdyk: Тогда СССР официально объявил войну Германии. Какого числа это сделала Украина? И если уж на то поло, советский союз не покупал у Германии в период войны газ, не транзитировал его, не бегал в ВТО жаловаться на то, что немцы советские товары не продает и не разрешает транзит грузов

timber_head 11 января 2018 | 16:34

max3446: Не, наши куда толерантнее. Даже власть с удовольствием смотрит порнуху.

"Администрация Санкт-Петербурга разместила лот на предоставление телекоммуникационных услуг и спутникового телевидения, выбрав расширенный пакет каналов, содержащий и несколько эротических. Внимание на это обратил портал Russiangate.com. «Расширенный» пакет каналов включает в себя каналы Blue Hustler, Brazzers TV Europe, XXL, «Русская ночь» и «О-ля-ля»."

max3446 11 января 2018 | 16:58

timber_head: Внимание на это обратил портал Russiangate.com. Дальше можно не читать. госдеповская лживая конторка это

point3d 11 января 2018 | 16:25

Пост-Совковые бюрократы с купленными дипломами уже совсем оторвались от реальности и живут с своем мирке приказов и исполнений :))))))))))))

max3446 11 января 2018 | 16:26

Легенда № 17, Экипаж, Ночной Дневной дозоры, Салют 7, Время первых и прочее - давно по качеству далеко обогнали Голливуд, чьи фильмы смотреть противно даже. Тот же бегущий по лезвию 2049. Более скучной тягомотины на 2.5 часа я никогда в жизни не видел!

tanja_l 11 января 2018 | 16:31

))))) Не помню, когда смотрела рос. фильмы. И не собираюсь, а так... пусть требуют.
Чудаки... )))

vladimir1967 11 января 2018 | 16:41

Обязать всех олигархов скупать билеты на отечественные фильмы в зарубежных кинотеатрах. Тогда продажные западные киношники будут крутить только расейское кино и голливуд помрет от злости.

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