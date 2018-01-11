Министерство финансов России отказалось от идеи введения валютных ограничений в случае кризиса
Министерство финансов России отказалось от идеи введения валютных ограничений в случае кризиса, — подтвердил «Ведомостям» представитель Минфина. По данным издания, осенью прошлого года Минфин предложил наделить ЦБ и правительство правом вводить жесткие валютные ограничения, в частности, речь шла о покупке валюты только с разрешения властей, об обязательной продаже валютной выручки, ограничениях по операциям на зарубежных счетах и так далее. Теперь в Минфине говорят, что это предложение больше не рассматривается.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
from_russia_with_boyaryshnik 11 января 2018 | 16:09
Сверхдержава управляет мировой финансовой системой. Сколько надо столько и напечатает баксов : ) А так же евро , тугриков , биткоинов !
kriimsdyk 11 января 2018 | 16:14
А потому что не надо мешать лучшим людям колхоза вывозить баксы и евро чемоданами. Жареным пахнет всё сильнее. А 80% или даже 86% населения видели валюту только по телевизору
pavel_svr 11 января 2018 | 16:19
kriimsdyk:
Да ладно, 50% заграницу, минимум раз в год ездит. Евро, то все щупали.
kriimsdyk 11 января 2018 | 16:21
pavel_svr: Большая часть россиян никогда не отдыхала за границей и не выезжала за пределы России. Такие данные получили специалисты «Левада-Центра» в ходе опроса, который был проведён в 45 регионах страны.
Согласно результатам исследования, более двух третей россиян – 70% – никогда не бывали за пределами бывшего СССР, а загранпаспорт есть всего у 17% граждан России.
На вопрос «Как часто вы бываете за границей (за пределами стран бывшего СССР) на отдыхе?» 6% ответили, что выезжают отдыхать раз в два-три года. 4% отдыхают в других странах примерно раз в год. Число тех, кто ездит за границу чаще, не превышает статистической погрешности. А 10% процентов россиян вообще прекратили отдыхать за границей, хотя раньше отправлялись в подобные поездки.
Всего 2% респондентов заявили, что выезжают за границу по делам в среднем раз в год. Тех, кто выезжает за рубеж по делам чаще двух-трёх раз в год, оказалось меньше 2%. Никогда не вели бизнес за рубежом 78% жителей России, сообщается на сайте «Левада-Центра».
kriimsdyk 11 января 2018 | 16:24
pavel_svr: Если бы хоть половина россиян увидели еврозону, были бы другие результаты выборов любых.
cedegrinn 11 января 2018 | 16:17
Министерство финансов России отказалось от идеи введения валютных ограничений в случае кризиса
-------------------------------------------------------
Естественно.
Члены кооператива "Озеро" рублями не пользуются.
dicklyu 11 января 2018 | 16:35
*
Вводить валютные ограничение в случае кризиса ? Ха-ха...
Это всё равно, что перекрыть дыхание пациенту с инфарктом миокарда !
Классная задумка ! Шансы "откинуть копыта" многократно увеличиваются !
Эти наши "министры по финансам" отличаются редкостным тупоумием.
Вот один маленький вопрос к "россиянским министрам по финансам".
Из практической жизни:
1. Каковы сейчас банковские ставки в России ? Почему они такие ?
Почему банковские проценты НЕ изменились со времён "лихих девяностых" ?
До сих по такие же большие ! Ведь это же гипер-инфляционные ставки, нет ?
Тогда в России была гиперинфляция . А сейчас ? Тоже гиперинфляция ?
2. Какие надёжные финансовые инструменты доступны гражданами
и предприятиям России для формирования высоколиквидных резервов ?
Как сохранить заработанные средства ? В чём ? Кроме доллара и евро ?
НИ в чём ? Почему ???
Почему за четверть века НЕ создали в этой стране
свою надёжно работающую финансовую систему ?
И чем занимались все эти "министры" всё это долгое время ?
*