Министерство финансов России отказалось от идеи введения валютных ограничений в случае кризиса, — подтвердил «Ведомостям» представитель Минфина. По данным издания, осенью прошлого года Минфин предложил наделить ЦБ и правительство правом вводить жесткие валютные ограничения, в частности, речь шла о покупке валюты только с разрешения властей, об обязательной продаже валютной выручки, ограничениях по операциям на зарубежных счетах и так далее. Теперь в Минфине говорят, что это предложение больше не рассматривается.