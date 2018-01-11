Пользователи соцсетей, перепечатывая публикации СМИ–иноагентов, должны будут сообщать о происхождении такой информации
Пользователи социальных сетей, перепечатывая публикации СМИ – иностранных агентов, должны будут сообщать о происхождении такой информации, сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Ранее он не исключил, что и блогер может быть признан СМИ – иностранным агентом при наличии соответствующих признаков и доказанного иностранного финансирования.
Иностранными агентами в России уже признаны девять СМИ – в том числи, «Радио Свобода» и «Голос Америки».
Комментарии20
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midnightblues 11 января 2018 | 16:05
Давай давай,торопунька,прыгай,пока веревку не намылили
Или сюда к нам заезжай-тут к таким как ты у черногорцев счета незакрытые есть
grossalex112017 11 января 2018 | 16:15
midnightblues: Вот Петруша настоящий Толстой ;)) Петр первый за пытки своего сына им пожаловал графский титул, интересно на что Петруша рассчитывает?
midnightblues 11 января 2018 | 16:28
grossalex112017: Там был еще один герой Толстой Американец с напрочь съехавшей крышей
родственник нашего кренделя
pro_hanov 11 января 2018 | 16:31
grossalex112017: Нужно обязать всех граждан при обмене информацией в разговоре указывать источник, если это СМИ-иноагент. Встречается Вася с Петей и говорит: слышь, братан, озёрная банда всю страну обворовала ... по сведениям вражеской радиостанции Свобода - иностранного агента. И никак к нему претензий не будет.
evgolius7 11 января 2018 | 16:35
«Грозные» заявления патриотов, напоминают проклятия голожопого дикаря с косточкой в носу по поводу пролетающих над джунглями боингов.
idruker 11 января 2018 | 16:13
эй, Толстой, тебе что терять нечего что ли? Путин же не вечен. Подумай о жизни после его смерти. Бежать то тебе некуда
aleks_72 11 января 2018 | 16:40
idruker: Они там все надеются на нового путина. На замену одной "дурилки" на "другую". И так дурить вечно. :)
russilov 11 января 2018 | 16:44
idruker: он надеется, тут же в воздухе переобутся, будет кричать на всех углах что он тайный любитель навального, а антинародные законы принимал держа фигу в кармане.
aleks_72 11 января 2018 | 16:16
Да чего уж там там мелочиться?! Давайте сразу пакет документов: социальное происхождение, справка из психдиспансера, наркодиспансера, отпечатки пальцев, анализ мочи и т. д. :)
dunai10 11 января 2018 | 16:19
Ссылка - норма приличия.
aleks_72 11 января 2018 | 16:28
dunai10: Если речь идет о ссылке на источник информации, то это так и пишется - "указывать источник информации". А "происхождение" и "источник" - разные вещи.
aleks_72 11 января 2018 | 16:22
Этот Толстой чего там курит (или нюхает)? Если пользователи соцсетей, перепечатывают публикации СМИ–иноагентов, значит, происхождение информации (источник) – от СМИ-иноагента. :)
poluputing 11 января 2018 | 16:28
великие Лев и Алексей , приберите потомка или, хотя бы, надоумьте
aleks_72 11 января 2018 | 16:44
poluputing: Не "приберут" - не хотят "там" из-за него позориться. :)
cherepovets 11 января 2018 | 16:33
А колокольчики под нос мрази пока не раздают?
navsegda 11 января 2018 | 16:35
Ну признают какого нить блогера "иностранным агентом" и чё ? А если блогер не станет указывать происхождение информации что тогда ? Закроют блог ? Ручки коротки
dx555 11 января 2018 | 16:37
Петер Толстой а не пошел ли ты подальше, я никогда не был стукачом и не заставите.
Вся ваша забота о деятельности иноагентов в России заключается только в том чтобы скрыть награбленное у народа за рубежом. Эти мерзавцы понаписали вонючую кучу дурацких законов которые таковыми не являются.
russilov 11 января 2018 | 16:42
Простите, а пишущие машинки ещё регистрировать не надо?
hiryrg 11 января 2018 | 16:43
Как туда наше Эхо не попало. Непонятно?
fikus74 11 января 2018 | 16:45
петюня толстой - иностранный агент