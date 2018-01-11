Пользователи соцсетей, перепечатывая публикации СМИ–иноагентов, должны будут сообщать о происхождении такой информации

Пользователи социальных сетей, перепечатывая публикации СМИ – иностранных агентов, должны будут сообщать о происхождении такой информации, сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Ранее он не исключил, что и блогер может быть признан СМИ – иностранным агентом при наличии соответствующих признаков и доказанного иностранного финансирования.

Иностранными агентами в России уже признаны девять СМИ – в том числи, «Радио Свобода» и «Голос Америки».