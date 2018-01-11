Минобрнауки отправил на дополнительную экспертизу учебник по новейшей истории для 10-х классов
Совет Федерации не устроило, как в нем подаются события на Майдане.
Решение принял научно-методический совет Минобрнауки под председательством министра образования Ольги Васильевой. Как следует из опубликованного сегодня протокола декабрьского заседания, речь идет об учебнике «История России. Начало XX — начало XXI века» авторства Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова, выпущенном издательством «ДРОФА». Экспертизу должны провести в Российской академии наук, а ее результаты необходимо представить до 27 января.
В октябре прошлого года сенатор от Крыма Сергей Цеков упомянул данное пособие во время пленарного заседания. Он процитировал отрывок про украинские события 2014 года и возмутился, что, как он выразился, «кровавый путч в Киеве» называется «революцией».
Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко сочла такую подачу материала провокационной. Она предложила комитету по образованию и науке «специально изучить разделы учебников по истории, посвященные присоединению Крыма».
Издательство «ДРОФА» пока ситуацию не комментирует, но обещает в ближайшее время дать официальный ответ на претензии Совета Федерации.
Давать оценку «остро дискуссионным» событиям современности и вообще вносить их в учебники истории не следует. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» учитель истории гимназии 1543 на Юго-Западе Алексей Кузнецов. «Я убежден, что не только о событиях 2014 года на Украине, но и вообще о событиях 2014 года где-то еще, в школьных учебниках рассказывать не надо, — ометил он.
Таким образом А.Кузнецов прокомментировал информацию о том, что после возмущения со стороны Совета Федерации Минобрнауки отправило на экспертизу учебник для 10-х классов «История России. Начало ХХ – начало ХХI века» авторства Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова, где события на Украине названы революцией. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко назвала такую подачу материала провокационной.
«Не дело школьной истории давать какую-то оценку остро дискуссионным событиям, раскалывающим целые народы или большие общности. Так можно докатиться до того, что школьная история станет не неким спокойным изложением событий, а провокационной вещью. Этого надо избегать любой ценой», — отметил А.Кузнецов.
С его точки зрения, «такой предмет как история хронологически должен заканчиваться в предыдущей эпохе». «Я бы закончил изучение школьной истории 1991 годом. А для того чтобы научить школьников дискутировать, подойдет любой исторический период», — считает эксперт.
При этом А.Кузнецов подчеркнул, что, высказывая претензии к учебнику истории, Совет Федерации занимается не своим делом. «Видимо, это для того, чтобы люди не забыли, что в стране есть верхняя палата парламента, которая ничем больше о себе напомнить не может. К тому же это чрезвычайно опасный ход в международно-правовом плане. Вспомните, какая истерика начинается в России, когда кто-то на официальном уровне в иностранных государствах нежелательным образом комментирует какие-то наши события. С какой стати глава Совета Федерации позволяет себе давать оценки произошедшему в соседнем государстве, я не понимаю», — заключил он.
Комментарии50
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max3446 11 января 2018 | 16:07
Даже американцы ито знают что это была не революция а кровавый государственный переворот, о чем ученый! Гражданин США поведал на украинском телеканале, чем конечно ввел их в Шок. Подробности на ютуб канале А. Шария. А нам в учебнике хотя черное белым выставить? Конечно главу переписать. и добавить обязательно про роль США, с их печеньем, чай с наркотиками, стрелков грузин и прочую уже известную кровавую правду про те дни
dzed_barukh_buza 11 января 2018 | 16:09
max3446: минобрнауки рф-ии нать отправить на психиатрическую експертизу...
все знають что ето была ревалюцыя...!
daatan 11 января 2018 | 16:10
А чего там, Нэзалэжной опять в бабосиках оказали? А уж как Петрушка просил, как плакался на коленках умоляя. Но Евросоюз кремень, слезами и глодомором не разжалобишь! :)))
arye_11 11 января 2018 | 16:11
daatan:
В свое время депутат от ЛДПР подал на рассмотрение закон о запрете купюры, потому что там на рисунке Большого Театра у Аполлона письку видно.
Как же они глупы, эти, так называемые депутаты.
Хотя бы один подал запрос, почему один и тот же человек идет на четвертый срок формально и на пятый срок фактически.
netpuninu 11 января 2018 | 16:27
Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко сочла такую подачу материала провокационной.
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Раньше бы Валя сочла за провокацию отказ собеседника от предложенного
стаканчика с беленькой.
Теперь вот к учебникам перешла.
Растёт человек, совершенствуется.
А вы говорите, болото, застой.
daatan 11 января 2018 | 16:33
arye_11: Вас этот вопрос мучает? Вы хотите об этом поговорить? :)
mr_vaxo_ 11 января 2018 | 16:38
daatan: поговорить ты хочешь, голубок, а человек упогмянул этот бред в качестве свидетельства идиотизма росских депутаьов.
А ты видать, в совке не наговорился, ведь в совке секса не было.
А теперь тебе им заниматься поздно, так хоть поговорить хочешь, да?
arabmot 11 января 2018 | 16:48
Я бы на месте наших властей, прижал бы зад к стулу, и вообще бы не рассматривал события 2014 года на Украине в каком-либо учебнике для школы. А то ведь потом, за написание учебника, можно и на нары сесть.
roman_bryansk34 11 января 2018 | 16:11
dzed_barukh_buza: к власти на украине пришли жидобандеровцы
pro_hanov 11 января 2018 | 16:24
roman_bryansk34: А чем вообще революция отличается от государственного переворота? По-моему если переворот успешный, то его потом именуют революцией. Сидел бы сейчас царь на троне, и учили бы мы историю про кровавую попытку переворота в 1917 году.
dorvard80 11 января 2018 | 16:44
pro_hanov: просто у тебя была двойка по истории как и у "аффтора" учебника! Революция это когда происходит смена общественной формации а переворот когда один олигарх свергает другого с целью занять его место.
mr_vaxo_ 11 января 2018 | 16:59
pro_hanov: В принципе вы правы.
Мятеж не может кончиться удачей
В противном случае его зовут иначе (с)
Не мое, а чье не помню. гуглить лень.
Но дело вот в чем.
Революции В Украине тоже не было.
Фактически сменился только президент, который проворовался и сбежал, сбежало и несколько проворовавшихся министров.
Все основные органы власти остались на месте (Рада, правительство, прокуратура, милиция, армия), не сменились и местные органы власти, главы местных администраций.
Так какая же это революция?
В Харькове правит Кернес до сих пор.
Это бы как в 1920 г в Питере сохранился царский генерал-губернатор, который бы им управлял.
Так что никакой революции не было.
Были небольшие подвижки во власти и замена некоторых персонажей в рамках существовавшей элиты.
Тот же Порошенко был министром экономического развития и торговли при Януковиче.
Ну какая революция, что вы, можно говорить только о правительственном кризисе. Не более.
mr_vaxo_ 11 января 2018 | 16:40
roman_bryansk34: А в портянки набирают исключительно идиотов.
Вот таких как ты. нацистких идиотов, продырявленных при опробовании их достоинств начальником.
grossalex112017 11 января 2018 | 16:11
max3446: Шлема, а как эту заварушку называют в Украине ? Пусть так и пишут, все равно после 2024 придется переписывать или раньше ;)) Главное, шлема статью в Википедии отредактировать ;))
from_russia_with_boyaryshnik 11 января 2018 | 16:14
max3446: Подробности на ютуб канале А. Шария.
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Да - ааа, А.Шарий , кормящийся из мордоровского корытца - исключительно надёжный источник ;)))
max3446 11 января 2018 | 16:31
from_russia_with_boyaryshnik: Ссылку на платежки из Кремля на имя А. Шария
lavmorr 11 января 2018 | 16:16
max3446: Дэбилушко, как бы ты жил на свете, если бы не было Омерики?
poluputing 11 января 2018 | 16:22
max3446: сами себе верите? Если да, то вы - олух царя небесного. А если зарабатываете, то бог не с вами
navsegda 11 января 2018 | 16:29
max3446: Ты и тебе подобные можете называть Майдан как вам угодно , можете обзывать украинцев хохламим и жидобандеровцами , это ничего не меняет
max3446 11 января 2018 | 16:50
navsegda: вы увы правы, людьми майданутые кастрюлеголовые уже никогда не станут
rogerrabbit 11 января 2018 | 16:34
max3446: Подробности на ютуб канале А. Шария
"ютуб канал А. Шария" - это, безусловного, авторитетный источник
по объективности представления материалов и логике аргументации уступает только Соловьеву с Киселевым, да и то слегка
max3446 11 января 2018 | 16:48
rogerrabbit: Вам ольше нравятся фейки укрзомби тв, а также ЕС и Госдеп тв?
arabmot 11 января 2018 | 16:43
max3446: Я бы на месте наших властей, прижал бы зад к стулу, и вообще бы не рассматривал события 2014 года на Украине в каком-либо учебнике для школы. А то ведь потом, за написание учебника, можно и на нары сесть.
dx555 11 января 2018 | 16:44
max3446:
Если валя матвиенко при имени которой в СПб до сих пор плюются сказала, то можно не сомневаться в подлинности истории майдана.
zztop1960 11 января 2018 | 16:55
max3446: А , что есть заключение российских историков ? В РФ до сих пор не могут определиться , что было в 1917 году , переворот или революция , а в 1991 году что было
kriimsdyk 11 января 2018 | 16:07
Учебник сделан с прицелом на будущее просто. Если бы там напечатали, что в 14-м году киевская хунта и бла-бла кисилевское, то при следующей власти в России его пришлось бы выкинуть. А так - на века.
daatan 11 января 2018 | 16:26
kriimsdyk: Если бы с прицелом на будущее, то в конце должна была быть фраза: "Майдан 2014 года привел к полному исчезновению государства Украина". :)
testmeter 11 января 2018 | 16:39
kriimsdyk: У них бы еще были сложности с терминологией и с переводом на другие языки. Например объяснить, что такое "жидобандеровская хунта" можно только российскому 86% электорату.
liquidsky__ 11 января 2018 | 16:08
И как это просочилось в учебник,- тоже неплохо бы проверить.
ac_dc 11 января 2018 | 16:40
liquidsky__:
Письмо трудящегося в "органы"
riots 11 января 2018 | 16:15
Но при этом в 1917 м Великая Октябрьская Социалистическая (!) Революция ?
Это так же как наш - разведчик, иностранец - шпион.
epf1856 11 января 2018 | 16:23
riots: Революция (от позднелат. revolutio — поворот, переворот, превращение, обращение) — радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим состоянием.
kriimsdyk 11 января 2018 | 16:26
epf1856: правильно. Окончательно порвали любую возможность интеграции с Россией. Выбрали европейский вектор развития.
valery_manko 11 января 2018 | 16:20
Ситуация вполне вписывается в привычную картину средневекового мракобесия. Но тут вот что интересно: пройдут ли академики тест на порядочность или гневно заклеймят нас, украинских бандеровцев и карателей. Почему-то моя фашистская интуиция подсказывает, что напишут так, как нужно великому кормчему Путину.
midnightblues 11 января 2018 | 16:22
Зная настроения в Академии Наук могу сказать одно-
не переваривают там мудынских
captainobvious 11 января 2018 | 16:22
вот и писали бы учебники для украинских школ, здесь то что забыли, неполживые наши?
bobiksdoh 11 января 2018 | 16:23
А ипанутым нет покоя. Вместо того, чтобы подумать о том, как жизнь людей сделать комфортной, эти утырки поглощены проблемой "четамухахлов" и втюхивают этот бред электорату.
o_smirnov 11 января 2018 | 16:24
В учебнике обязательно должен быть упомянут факт, о котором сообщила жена президента Януковича:
"Они там на Майдане все едят апельсины. А апельсины-то непростые. Апельсины-то наколотые!"
testmeter 11 января 2018 | 16:42
o_smirnov: И валяночки стоят рядами. Американские валяночки, да...
poluputing 11 января 2018 | 16:25
ишь как греховодники Майдана бояться, терять то есть что
sklar39 11 января 2018 | 16:28
Можно и слона крысой назвать, а толку-то?
oldcitizen 11 января 2018 | 16:32
Лет через 50 модно непредвзято оценить события на Украине. А сейчас надо просто телеграфно описать случившееся без присвоения определений.
Чтобы не было ни "революций", ни "путчей", ни "жидобандеровских переворотов". Иначе, не через 50 лет, а гораздо раньше будет очень стыдно.
ac_dc 11 января 2018 | 16:48
oldcitizen: стыдно
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Эти пустяками не заморачиваются. Они о своем потомстве заботятся.
Когда потомство начнет "правит", то нарот должон быть обучен "как положено".
Не то и им достанется искоренять неискорененное
yuriykyvich 11 января 2018 | 16:52
oldcitizen: Описать хронологию событий, начавшихся минимум за полгода до Майдана можно и сейчас. А через 50 лет, когда Украина станет полноправным членом ЕС и будет играть там заметную роль (что будет с Россией - неизвестно) можно будет говорить только о последствиях этих событий.
Меня возмущает другое, что наши тупые дуболомы пытаются вдолбить в головы школьников свое, предвзятое видение событий, соучастниками которых они являлись.
vladimir1967 11 января 2018 | 16:35
Идем по стопам большевиков -те очень любили переписывать учебники под себя.
aa72605so 11 января 2018 | 16:36
Когда была студенткой исторического факультета в 1980-е гг., выбрасывала в помойку все учебные пособия по истории СССР. Этот курс читала женщина с голубыми волосами - жена присланного из Москвы начальника госбезопасности - предмет насмешек и всевозможных памфлетов студентов. Редкостная была идиотка, по прозвищу "говорящая голова", голову от текста вообще не отрывала. Ни один нормальный педагог в нашем университете этот курс читать не брался. Не думала, что доживу до тех времен, когда мои дети будут делать тоже самое. Что посеешь, то и пожнешь.
komiccap_nkvd 11 января 2018 | 16:37
учебники истории надо правильные выпускать. как в Японии. итого, 60 с лишним процентов японцев считают что бомбу на Хиросиму сбросил СССР.
нам тоже надо вести пропаганду.
ymnik29 11 января 2018 | 16:41
Интересно , учебник "история россии" а пишут про события в другом государстве . А например про скандал о секс домогательством в Голливуде или как запретили росТВ в Молдове напишут ?
i_one_off 11 января 2018 | 17:05
ymnik29:
Меня всегда удивляла методика раздельного изучения истории всего мира и истории России, как-будто мы живём на другой планете.
i_one_off 11 января 2018 | 16:57
Неблагодарное это дело - писать учебники по новейшей истории.