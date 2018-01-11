Минобрнауки отправил на дополнительную экспертизу учебник по новейшей истории для 10-х классов

Совет Федерации не устроило, как в нем подаются события на Майдане.

Решение принял научно-методический совет Минобрнауки под председательством министра образования Ольги Васильевой. Как следует из опубликованного сегодня протокола декабрьского заседания, речь идет об учебнике «История России. Начало XX — начало XXI века» авторства Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова, выпущенном издательством «ДРОФА». Экспертизу должны провести в Российской академии наук, а ее результаты необходимо представить до 27 января.

В октябре прошлого года сенатор от Крыма Сергей Цеков упомянул данное пособие во время пленарного заседания. Он процитировал отрывок про украинские события 2014 года и возмутился, что, как он выразился, «кровавый путч в Киеве» называется «революцией».

Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко сочла такую подачу материала провокационной. Она предложила комитету по образованию и науке «специально изучить разделы учебников по истории, посвященные присоединению Крыма».

Издательство «ДРОФА» пока ситуацию не комментирует, но обещает в ближайшее время дать официальный ответ на претензии Совета Федерации.

Давать оценку «остро дискуссионным» событиям современности и вообще вносить их в учебники истории не следует. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» учитель истории гимназии 1543 на Юго-Западе Алексей Кузнецов. «Я убежден, что не только о событиях 2014 года на Украине, но и вообще о событиях 2014 года где-то еще, в школьных учебниках рассказывать не надо, — ометил он.

Таким образом А.Кузнецов прокомментировал информацию о том, что после возмущения со стороны Совета Федерации Минобрнауки отправило на экспертизу учебник для 10-х классов «История России. Начало ХХ – начало ХХI века» авторства Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова, где события на Украине названы революцией. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко назвала такую подачу материала провокационной.

«Не дело школьной истории давать какую-то оценку остро дискуссионным событиям, раскалывающим целые народы или большие общности. Так можно докатиться до того, что школьная история станет не неким спокойным изложением событий, а провокационной вещью. Этого надо избегать любой ценой», — отметил А.Кузнецов.

С его точки зрения, «такой предмет как история хронологически должен заканчиваться в предыдущей эпохе». «Я бы закончил изучение школьной истории 1991 годом. А для того чтобы научить школьников дискутировать, подойдет любой исторический период», — считает эксперт.

При этом А.Кузнецов подчеркнул, что, высказывая претензии к учебнику истории, Совет Федерации занимается не своим делом. «Видимо, это для того, чтобы люди не забыли, что в стране есть верхняя палата парламента, которая ничем больше о себе напомнить не может. К тому же это чрезвычайно опасный ход в международно-правовом плане. Вспомните, какая истерика начинается в России, когда кто-то на официальном уровне в иностранных государствах нежелательным образом комментирует какие-то наши события. С какой стати глава Совета Федерации позволяет себе давать оценки произошедшему в соседнем государстве, я не понимаю», — заключил он.