Референдум об объединении двух муниципалитетов Люблино и Марьино может состояться в день президентских выборов
Референдум об объединении двух столичных муниципалитетов Люблино и Марьино может состояться в день президентских выборов, 18 марта, в случае соблюдения всех требований закона, — сказал Интерфаксу председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он добавил, что референдум не обязательно проводить в этот день – можно и в другой. По словам Горбунова, районы Марьино и Люблино географически разделяет лишь одна улица – Верхние поля.
Совет депутатов округа Марьино принял решение вынести этот вопрос на местный референдум. Соответствующий документ имеется в распоряжении «Медиазоны». В документе указывается, что вопрос рассматривался после обращений некоей инициативной группы. Дата проведения референдума в решении совета не указана.
Комментарии3
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ys171717 11 января 2018 | 15:36
Уже ЕЖУ должно быть ясно, что кодла Урфина Джюса опасается ТОЛЬКО неявки и бойкота выборов. При бойкоте, к примеру, окажется 60% явка Х 80% голосов за власть = 48% от всех избирателей, то есть по факту МЕНЬШЕ половины всех россиян за власть. Урфин Джюс, тем самым, падает в глазах окружения, которое срочно начинает искать ему замену, как перед смертью Сталина, что и требуется для оттепели на новом витке. А Собчак и Яблоко вольно-невольно стали частью избирательной госкормушки Урфина Джюса. Только бойкот!
blindpew_33 11 января 2018 | 15:49
А в 2024 включат вопрос о разделении?
"мелко, Хоботов!"
from_russia_with_boyaryshnik 11 января 2018 | 15:52
Как насчёт референдума о присоединении Лугандона ? Безмозглые орки веселее бы побежали на участки ;)))