Референдум об объединении двух муниципалитетов Люблино и Марьино может состояться в день президентских выборов

Референдум об объединении двух столичных муниципалитетов Люблино и Марьино может состояться в день президентских выборов, 18 марта, в случае соблюдения всех требований закона, — сказал Интерфаксу председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он добавил, что референдум не обязательно проводить в этот день – можно и в другой. По словам Горбунова, районы Марьино и Люблино географически разделяет лишь одна улица – Верхние поля.

Совет депутатов округа Марьино принял решение вынести этот вопрос на местный референдум. Соответствующий документ имеется в распоряжении «Медиазоны». В документе указывается, что вопрос рассматривался после обращений некоей инициативной группы. Дата проведения референдума в решении совета не указана.