«Партия прогресса» Алексея Навального в седьмой раз начала процедуру регистрации в Минюсте

Об этом сообщается в блоге политика. Как пишет Навальный, «огромному количеству людей партия нужна, нужен механизм участия в выборах — в первую очередь, региональных. Это будет партийное крыло нашего большого народного движения».

Оргкомитет партии соберется сегодня, а учредительный съезд запланирован на 3 марта.

Навальный хотел участвовать в выборах президента России как самовыдвиженец. Однако, Центризбирком отказал ему в регистрации, сославшись на судимость. Навальный объявил о проведении 28 января всероссийской забастовке избирателей.