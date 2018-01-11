Z Архив новостей новости
5 23 6 711
15:31, 11 января 2018

«Партия прогресса» Алексея Навального в седьмой раз начала процедуру регистрации в Минюсте

Об этом сообщается в блоге политика. Как пишет Навальный, «огромному количеству людей партия нужна, нужен механизм участия в выборах — в первую очередь, региональных. Это будет партийное крыло нашего большого народного движения».
Оргкомитет партии соберется сегодня, а учредительный съезд запланирован на 3 марта.

Навальный хотел участвовать в выборах президента России как самовыдвиженец. Однако, Центризбирком отказал ему в регистрации, сославшись на судимость. Навальный объявил о проведении 28 января всероссийской забастовке избирателей.

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

trans 11 января 2018 | 15:37

И в седьмой раз путинское полицейское государство ему откажет. На то оно и полицейское. И путинское.

roman_bryansk34 11 января 2018 | 15:50

trans: еврей навальный пусть умоется своим ядом

vukimov 11 января 2018 | 15:51


И в седьмой раз
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
И в седьмой раз Алёша забросил в Минюст невод,
И пришел невод с бумагою отказной.
Опечалился добрый молодец ,
Порвал невод на сеть маскировочную.
Никто теперь Алешеньку не видит,
Никто теперь либера не жалеет!

ruki_proch 11 января 2018 | 15:52

roman_bryansk34:
А вы антисемит?

roman_bryansk34 11 января 2018 | 15:54

ruki_proch: а что я должен евреев лелеять что ли ??

ivorytower 11 января 2018 | 15:58

Блогер навральный все мнит себя политиком.

daatan 11 января 2018 | 16:03

В седьмой раз?! Однако.... :))))))))))))))))
1й раз - случайность, 2й - совпадение, 3й - закономерность, ...., 739й -

mike_v 11 января 2018 | 15:56

roman_bryansk34:
-------------------------------
а я не любил Навального за его за его заигрывание с националистами. Как же я ошибался!

ivorytower 11 января 2018 | 16:02

Сисян еще и сепар. Он хочет отдать русский Крым какому-то государству, где третий год идет гражданская война.

zularin12 11 января 2018 | 15:51

В мире много клоунов, но не все они обитают в цирке. Вчерашний вор Навальный сегодня метит в президенты.... :))))

ginbin_ 11 января 2018 | 15:42

Только потенциальных членов будущей партии надо проверять на предмет сотрудничества с "озерскими оккупантами" и их подстилками из "ЕдРа".

max3446 11 января 2018 | 15:45

Какое же это мерзкое мутировавшее до 46 размера ноги ничтожество навральный! России его партия не нужна. Пошел вон - навральный!!

anemon 11 января 2018 | 15:54

max3446: 46-й размер ноги вполне в пределах нормы, при 2-х метровом росте. У Валуева, члена ГД - 49-й. Мужской 38-й на каблуке гораздо больше соответствует вашим представлениям о норме. Не навязывайте его всем, это не совсем нормально, все-таки.

max3446 11 января 2018 | 15:59

anemon: У меня рост 180 см и стандартный человеческий 42 размер ноги. Ничтожество не выше меня, у него 46. Очевидно что он мутант

anemon 11 января 2018 | 16:05

max3446: Это в пределах нормы, хотя и в нижнем пределе (42-45). То, что очевидно вам, именно только вам и очевидно.

varlam59 11 января 2018 | 15:48

Не примазывайся к народу Навальный. Те несколько тысяч что бегают за тобой по улицам, далеко не весь российский народ. Ты сделал большую ошибку когда предал русских в Крыму и не признал воссоединение Крыма с Россией. После этого массовой поддержки тебе не видать.
Чей Крым, Навальный?

rom8883 11 января 2018 | 15:54

Власти не знают как объяснить отказ, но отказывают.

ivorytower 11 января 2018 | 16:06

Если каждый мелкотравчатый блогер будет партию регистрировать, то кто работать-то будет?

kp6ic 11 января 2018 | 15:55

удачи. хотя она не поможет, когда играешь против человека с краплеными картами.

shiva19 11 января 2018 | 16:00

Скрестил пальцы, что бы их опрокинули! Чур меня чур, скинь чума подпиндоская!

cukker 11 января 2018 | 16:03

лучше бы Навального зарегистрировали, чем эту мерзкую Собчак нам подсунули

max3446 11 января 2018 | 16:03

В Днепре полиция составила протокол на местного жителя, который со скуки вызвал 15 раз сотрудников правоохранительных органов. Об этом в четверг, 11 января, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области.
"10 января, около 22:00 патрульные выехали на этот вызов. Как выяснилось, заявитель находился в состоянии алкогольного опьянения, впрочем, телесных повреждений у него не обнаружили, а его документы были на месте", - рассказали полицейские.
По словам правоохранителей, мужчина пытался таким образом связаться со своим другом, который является сотрудником Патрульной полиции и в этот день был на дежурстве.
Украина - дикая страна. дикие нравы. Чего ничтожество навральный туда не едет. Судя по хохлотроллям им нравится его работа. Будет Порошенко там изобличать

stagla 11 января 2018 | 16:17

«Нарушения, на основании которых партия получала отказы, самые элементарные. Например, подают документы на регистрацию как Партия прогресса, а в качестве основания для подачи документов указывается решение съезда «Народного альянса» (так Алексей Навальный хотел назвать свою политическую силу изначально).
Или — в качестве уполномоченного лица партии в документах назван Владимир Ашурков (исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией, объявлен в федеральный розыск) хотя на самом деле он уполномоченным давно не является. В ряде случаев указывались недействительные паспортные данные членов региональных отделений и так далее»

походу главная цель Навального это не добиться декларируемого результата (регистрации партии, регистрации в кандидаты), а выставить себя обиженным и угнетенным. кто там из его сторонников будет разбираться что к чему - ведь кумир говорит что это власть плохая, а он агнец

Самое обсуждаемое

Новости

В Кремле допустили симметричный ответ на появление в Вашингтоне площади Бориса Немцова Новый адрес получит там российское посольство…

5 537 6 83952
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Немыслимо для демократического общества Рассказы о «борьбе с угрозами национальной безопасности» отдают временами тоталитаризма 30-х годов ХХ века в Испании и Германии…

5 519 6 39144 04.01
Kсми, журналистика, латвия, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Пора бы Вашингтону перестать бросаться словами Мир наблюдает, как американцы отчаянно цепляются за концепцию собственного исключительного лидерства, в реальности не будучи в состоянии предложить миру что-либо, кроме угроз и санкций…

5 374 6 25521 07.01
Kсша, политика, государство, мнения
Новости

Как минимум 3 взрыва произошло на борту Ту-154 с высокопоставленной польской делегацией в апреле 2010 года Специальная польская комиссия теперь считает основной версией крушения разрушение крыла лайнера из-за взрывов…

5 88 6 6581
Голосование
Американцы молодцы, что назвали площадь в Вашингтоне именем Бориса Немцова?
5 122 6 9203 10.01
Блоги

Сергей Шпилькин физик

Арифметика бойкота Бойкот со стороны одних только противников П неэффективен с точки зрения итогового результата: при реалистичных начальных условиях снижение явки будет нивелировано опережающим ростом процента П…

5 257 6 19533 08.01
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Патриарх Кирилл: Я бы хотел призвать всех принять участие в выборах Глава РПЦ сказал, что выборность власти важна как в церковной, так и в светской жизни…

5 198 6 15158 07.01
Kрелигия, выборы-2018, патриарх, политика, события
Блоги

Рамзан Кадыров: США хотят погрузить в войну весь Ближний Восток Америка уже не скрывается, действует открыто, нагло, неся свою «демократию» кровью и огнем…

5 260 6 20383 07.01
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Анатолий Шарий видеоблогер

+ НATO нас не предает, мы друзья ведь НATO нас не предает, мы друзья ведь Они всегда найдут объяснение любому провалу…

5 88 6 7083 09.01
Kвидео, нато, политика, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

О спросе на свободу и демократию Возникла мысль: почему у нас так не любят реформаторов? Я подчеркиваю, реформаторов, не революционеров. Вот с революционерами у нас как-то все хорошо…

5 108 6 9256 05.01
Kгосударство, общество, история, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Те, кто не придет голосовать, Путину не страшны Сторонники не допущенного к выборам кандидата намереваются бросить все силы на то, чтобы убедить других на эти выборы не ходить. Пойти пешком назло кондуктору, надеясь его этим страшно огорчить…

5 311 6 27084 07:40
Kполитика, навальный, общество, мнения, выборы, явлинский, путин
Блоги

Наталья Поклонская: Поражаюсь «заботе» депутатов Верховной Рады Украины К сведению депутата, волнующегося за мое гражданство, скажу, что народы России и Украины неделимы. Мы — один народ, веками вместе!..

5 418 6 36398 06.01
Kполитика, депутаты, украина, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Закопать на месте! Демонстрировать это тело ради мистического любопытства – это и есть надругательство над покойником. Пускай сам покойник при жизни бы той еще сволочью…

5 224 6 41381 04.01
Kобщество, ленин, политика, мнения
Интервью Интервью

Владимир Кара-Мурза младший гость: Владимир Кара-Мурза младший председатель Фонда Бориса Немцова

Как бы ни относилось нынешнее руководство к этому решения, я абсолютно не сомневаюсь, что настанет день, когда российское посольство будет гордиться тем, что оно находится на площади Бориса Немцова…

5 110 6 10670 10.01
#слушать 03:18 8читать $скачать 775.5 КБ
Голосование
Какой праздник для вас важнее?
5 146 6 14522 05.01
Блоги

Михаил Касьянов лидер партии «ПАРНАС»

Чем бойкот выборов поможет власти Бойкот — опасный политический прецедент. Опасен он в первую очередь для жизни и развития гражданского общества…

5 272 6 27198 06.01
Kполитика, выборы, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Взрыв мог стать основной причиной крушения самолета, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньски К такому выводу пришла комиссия, расследующая обстоятельства авиакатастрофы под Смоленском…

5 120 6 34226
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кремль — это такой международный гопник. Мы воюем с теми, с кем можно — с Грузией или Украиной — и гадим тем, с кем воевать нельзя, например, США и Европе…

5 261 6 142017 06.01
#слушать 47:29 8читать $скачать 10.9 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи
Голосование
Какой праздник для вас важнее?
5 146 6 14522 05.01
Блоги

Сергей Ляпунов: Очередной михалковский «киношедевр» Мне — человеку, который отдал спорту свои молодые годы, — смотреть на такое противно и стыдно…

5 873 6 407291 08.01
Kкино, михалков, спорт, история, мнения
Блоги

+ Видеообращение жительницы Чечни к Рамзану Кадырову Видеообращение жительницы Чечни к Рамзану Кадырову Женщина просит Кадырова прекратить похищение людей…

5 126 6 125328 10.01
8читать ;смотреть
Kчечня, кадыров, видео, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6599754
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3227586

Сегодня в эфире