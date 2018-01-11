«Партия прогресса» Алексея Навального в седьмой раз начала процедуру регистрации в Минюсте
Об этом сообщается в блоге политика. Как пишет Навальный, «огромному количеству людей партия нужна, нужен механизм участия в выборах — в первую очередь, региональных. Это будет партийное крыло нашего большого народного движения».
Оргкомитет партии соберется сегодня, а учредительный съезд запланирован на 3 марта.
Навальный хотел участвовать в выборах президента России как самовыдвиженец. Однако, Центризбирком отказал ему в регистрации, сославшись на судимость. Навальный объявил о проведении 28 января всероссийской забастовке избирателей.
Комментарии23
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trans 11 января 2018 | 15:37
И в седьмой раз путинское полицейское государство ему откажет. На то оно и полицейское. И путинское.
roman_bryansk34 11 января 2018 | 15:50
trans: еврей навальный пусть умоется своим ядом
vukimov 11 января 2018 | 15:51
И в седьмой раз
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И в седьмой раз Алёша забросил в Минюст невод,
И пришел невод с бумагою отказной.
Опечалился добрый молодец ,
Порвал невод на сеть маскировочную.
Никто теперь Алешеньку не видит,
Никто теперь либера не жалеет!
ruki_proch 11 января 2018 | 15:52
roman_bryansk34:
А вы антисемит?
roman_bryansk34 11 января 2018 | 15:54
ruki_proch: а что я должен евреев лелеять что ли ??
ivorytower 11 января 2018 | 15:58
Блогер навральный все мнит себя политиком.
daatan 11 января 2018 | 16:03
В седьмой раз?! Однако.... :))))))))))))))))
1й раз - случайность, 2й - совпадение, 3й - закономерность, ...., 739й -
mike_v 11 января 2018 | 15:56
roman_bryansk34:
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а я не любил Навального за его за его заигрывание с националистами. Как же я ошибался!
ivorytower 11 января 2018 | 16:02
Сисян еще и сепар. Он хочет отдать русский Крым какому-то государству, где третий год идет гражданская война.
zularin12 11 января 2018 | 15:51
В мире много клоунов, но не все они обитают в цирке. Вчерашний вор Навальный сегодня метит в президенты.... :))))
ginbin_ 11 января 2018 | 15:42
Только потенциальных членов будущей партии надо проверять на предмет сотрудничества с "озерскими оккупантами" и их подстилками из "ЕдРа".
max3446 11 января 2018 | 15:45
Какое же это мерзкое мутировавшее до 46 размера ноги ничтожество навральный! России его партия не нужна. Пошел вон - навральный!!
anemon 11 января 2018 | 15:54
max3446: 46-й размер ноги вполне в пределах нормы, при 2-х метровом росте. У Валуева, члена ГД - 49-й. Мужской 38-й на каблуке гораздо больше соответствует вашим представлениям о норме. Не навязывайте его всем, это не совсем нормально, все-таки.
max3446 11 января 2018 | 15:59
anemon: У меня рост 180 см и стандартный человеческий 42 размер ноги. Ничтожество не выше меня, у него 46. Очевидно что он мутант
anemon 11 января 2018 | 16:05
max3446: Это в пределах нормы, хотя и в нижнем пределе (42-45). То, что очевидно вам, именно только вам и очевидно.
varlam59 11 января 2018 | 15:48
Не примазывайся к народу Навальный. Те несколько тысяч что бегают за тобой по улицам, далеко не весь российский народ. Ты сделал большую ошибку когда предал русских в Крыму и не признал воссоединение Крыма с Россией. После этого массовой поддержки тебе не видать.
Чей Крым, Навальный?
rom8883 11 января 2018 | 15:54
Власти не знают как объяснить отказ, но отказывают.
ivorytower 11 января 2018 | 16:06
Если каждый мелкотравчатый блогер будет партию регистрировать, то кто работать-то будет?
kp6ic 11 января 2018 | 15:55
удачи. хотя она не поможет, когда играешь против человека с краплеными картами.
shiva19 11 января 2018 | 16:00
Скрестил пальцы, что бы их опрокинули! Чур меня чур, скинь чума подпиндоская!
cukker 11 января 2018 | 16:03
лучше бы Навального зарегистрировали, чем эту мерзкую Собчак нам подсунули
max3446 11 января 2018 | 16:03
В Днепре полиция составила протокол на местного жителя, который со скуки вызвал 15 раз сотрудников правоохранительных органов. Об этом в четверг, 11 января, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области.
"10 января, около 22:00 патрульные выехали на этот вызов. Как выяснилось, заявитель находился в состоянии алкогольного опьянения, впрочем, телесных повреждений у него не обнаружили, а его документы были на месте", - рассказали полицейские.
По словам правоохранителей, мужчина пытался таким образом связаться со своим другом, который является сотрудником Патрульной полиции и в этот день был на дежурстве.
Украина - дикая страна. дикие нравы. Чего ничтожество навральный туда не едет. Судя по хохлотроллям им нравится его работа. Будет Порошенко там изобличать
stagla 11 января 2018 | 16:17
«Нарушения, на основании которых партия получала отказы, самые элементарные. Например, подают документы на регистрацию как Партия прогресса, а в качестве основания для подачи документов указывается решение съезда «Народного альянса» (так Алексей Навальный хотел назвать свою политическую силу изначально).
Или — в качестве уполномоченного лица партии в документах назван Владимир Ашурков (исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией, объявлен в федеральный розыск) хотя на самом деле он уполномоченным давно не является. В ряде случаев указывались недействительные паспортные данные членов региональных отделений и так далее»
походу главная цель Навального это не добиться декларируемого результата (регистрации партии, регистрации в кандидаты), а выставить себя обиженным и угнетенным. кто там из его сторонников будет разбираться что к чему - ведь кумир говорит что это власть плохая, а он агнец