Руководителю чеченского представительства «Мемориала» Оюбу Титиеву предъявлено обвинение в хранении наркотиков

Руководителю чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере. Сегодня Шалинский городской суд должен избрать ему меру пресечения, — сообщили в Мемориале.

Родственников Титиева выгнали из дома и отобрали ключи, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Совета правозащитного центра Александр Черкасов.

В свою очередь, министр Чечни по печати и информации Джамбулат Умаров назвал чушью сообщения «Мемориала». По словам Умарова, правоохранительные органы Чечни не стали бы прибегать к подобным действиям, когда ситуация в республике под пристальным вниманием.

В Грозном также считают неуместным вмешательство Госдепартамента США, который ранее заявил об обеспокоенности в связи с ситуацией вокруг правозащитников.