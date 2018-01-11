Руководителю чеченского представительства «Мемориала» Оюбу Титиеву предъявлено обвинение в хранении наркотиков
Руководителю чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере. Сегодня Шалинский городской суд должен избрать ему меру пресечения, — сообщили в Мемориале.
Родственников Титиева выгнали из дома и отобрали ключи, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Совета правозащитного центра Александр Черкасов.
В свою очередь, министр Чечни по печати и информации Джамбулат Умаров назвал чушью сообщения «Мемориала». По словам Умарова, правоохранительные органы Чечни не стали бы прибегать к подобным действиям, когда ситуация в республике под пристальным вниманием.
В Грозном также считают неуместным вмешательство Госдепартамента США, который ранее заявил об обеспокоенности в связи с ситуацией вокруг правозащитников.
Комментарии9
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navsegda 11 января 2018 | 15:36
На Кавказе можно любого смело обвинять в незаконном хранении оружия , у всех есть и не по одному экземпляру
neitral_n 11 января 2018 | 15:39
Пусть выгнанные женщины за вас, министры-силовики, похлопочут ! Мы их лутше послушаем!
neon999 11 января 2018 | 15:45
Заявление "Мемориала" и Госдепартамента даже не цитируется. Лишь в совковом стиле "дается ответ" на неизвестные заявления. Еще одно свидетельство непрофессиональности подментованных журналистов на ЭМ.
При этом есть еще чудики, считающие эту пропагандистскую помойку "оплотом оппозиции".
physik 11 января 2018 | 16:05
neon999: Зато очень профессиональные журналисты работают на федеральных СМИ.
В Яндексе нет в топе сообщения об аресте Титиева.
А главные новостные каналы вообще проигнорировали этот факт.
ivorytower 11 января 2018 | 16:09
physik: Нужно было раньше думать, когда Ярошенко похищали.
physik 11 января 2018 | 16:19
ivorytower: Надо же? Ярошенко, оказывается, похитили, и сделал это "Мемориал". Видимо, в лице Титиева. А наркотики остались после допроса Ярошенко?
Здорово вы закрутили сюжет, делайте синопсис, вполне может выйти наш русский бестселлер.
anji70 11 января 2018 | 15:47
Все кто критикует власти Чечни либо наркоманы, либо геи, либо пособники ИГИЛ.
rom8883 11 января 2018 | 15:49
В Чечне мера пресечения-автомат калашникова (шмайсер).
eduard53 11 января 2018 | 16:02
Напоминает карательную психиатрию для диссидентов в "совке"...