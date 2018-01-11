В трёх аэропортах Москвы из-за снегопада задержано и отменено более сорока рейсов

Согласно сайту Яндекс.Расписание, в «Шереметьево» задержано 18 рейсов, в «Домодедово» – 6, 15 отменены. Во «Внуково» задержано пять рейсов и один отменен.

По прогнозу столичного метеобюро, к вечеру в Москве может выпасть до двух сантиметров снега. Ближайшая ночь станет самой холодной с начала зимы, рассказал ТАСС ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.