В трёх аэропортах Москвы из-за снегопада задержано и отменено более сорока рейсов
Согласно сайту Яндекс.Расписание, в «Шереметьево» задержано 18 рейсов, в «Домодедово» – 6, 15 отменены. Во «Внуково» задержано пять рейсов и один отменен.
По прогнозу столичного метеобюро, к вечеру в Москве может выпасть до двух сантиметров снега. Ближайшая ночь станет самой холодной с начала зимы, рассказал ТАСС ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.
Комментарии3
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a_111111 11 января 2018 | 15:18
В Москве всепогодные аэропорты. А потом когда задержали не все рейсы....
post_v 11 января 2018 | 15:44
a_111111:
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1 сантиметр снега, без ветра - это "снегопад" ?
timber_head 11 января 2018 | 15:51
Мда... Почему-то, читая подобные новости о "стихийных бедствиях", все время вспоминаю роман Хейли "Аэропорт", написанный в конце далеких 60-х... Что-то у нас до сих пор не ладится с "догнать и перегнать" даже США 60 лет назад.