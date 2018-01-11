Мэрия Москвы согласовала шествие памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Акция пройдет вечером 19 января по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам до Пречистенки, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент безопасности Москвы.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года. Виновным в убийстве признан член националистической группировки БОРН Никита Тихонов – он приговорен к пожизненному заключению. Его соучастница Евгения Хасис получила 18 лет тюрьмы.

Шествия памяти Маркелова и Бабуровой проводятся в Москве ежегодно.