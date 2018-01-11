Мэрия Москвы согласовала шествие памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой
Акция пройдет вечером 19 января по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам до Пречистенки, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент безопасности Москвы.
Адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года. Виновным в убийстве признан член националистической группировки БОРН Никита Тихонов – он приговорен к пожизненному заключению. Его соучастница Евгения Хасис получила 18 лет тюрьмы.
Шествия памяти Маркелова и Бабуровой проводятся в Москве ежегодно.
Комментарии2
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nikitin43 11 января 2018 | 15:12
Это будет антифашистское шествие . в россии расцветает фашизм при правлении хунты из чекистов и силовиков , результат - войны и обнищание населения .
alo0000 11 января 2018 | 15:17
Вот это - торжество демократии. Шествие в память по убиенным не раскачивает лодку.