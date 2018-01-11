В Рязани сотрудники кардиодиспансера уволены из-за видео, на котором они празднуют в кабинете, а пациенты ждут приема
В Рязани двое сотрудников областного кардиодиспансера уволены после появления видео, на котором врачи празднуют за накрытым столом в кабинете, в то время, как пациенты ждут приема в коридоре. Как сообщил областной Минздрав, от занимаемых должностей освобождены заместитель главврача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультационным отделением. Главному врачу объявлен выговор. Имена уволенных сотрудников не называются, — отмечает издание «Медуза».
Комментарии16
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qwerty44444 11 января 2018 | 15:14
Теперь пациенты не ждут приема, а умирают, потомучто докторов в больнице уже нет.
sagen 11 января 2018 | 15:18
qwerty44444: В России кардиологов, как собак нерезаных. И вообще, батюшка с кадилом лучше вылечит, а уж мощами можно любую сердечную хворь снять.
Назло мамке отрезали себе уши.
mr__vaxo__ 11 января 2018 | 15:23
qwerty44444: Если чяестно, то лучше уж никакие врачи, чем те, которые пьют в рабочее время, а потом пьяные принимают пациентов.
вы бы хотели, чтобы вас оперировал пьяный хирург?
evgeny_biolog 11 января 2018 | 15:19
" сотрудники кардиодиспансера уволены из-за видео, на котором они празднуют в кабинете"
Уволены с повышением?
from_russia_with_boyaryshnik 11 января 2018 | 15:20
Крамола в том , что пациентов не пригласили за стол :)))
andy66 11 января 2018 | 15:24
если государство десятилетиями нарушает свои обязательства по отношению к врачам - то врачи начинают считать себя обязанными тоже нарушить что нибудь... справедливость - она такая )))
Кстати, у врачей тоже бывает обеденный перерыв, пациенты знают об этом?
Когда в гастрономе обед - то покупатели обычно ждут под дверью. Не слышал чтобы в гастрономе кого-то уволили после этого. Трудовые права для всех одинаковы
svetla_ya 11 января 2018 | 15:35
andy66: "Гастрономы" нынче работают без перерыва и без выходных. А многие круглосуточно.
alo0000 11 января 2018 | 15:31
Вот, если бы они проводили совещание по улучшению количества- тогда другое дело. ВВП никогда никуда вовремя не приходит,но потому не увольняют, что праздновать нечего.
captainobvious 11 января 2018 | 15:35
теперь они будут ждать, а кто-то другой праздновать...
wrongway1 11 января 2018 | 15:36
из к-фма "Формула любви" ----так и больному легче, коли доктор сыт
zik14 11 января 2018 | 15:38
Ряды оппозиционэров пополнились))
neitral_n 11 января 2018 | 15:42
Настоящие российские врачи! С клятвой Гипократа на устах! Ой, не с клятвой, с водкой на губах, конечно!
malorus_kiev133 11 января 2018 | 16:42
neitral_n: с русской спермой на губах, как ты и твои позорные предки.
neyexo 11 января 2018 | 15:42
я думаю, в лююои медучреждении можно такое встретить, даже в ЦКБ, даже с личным врачом знаете кого
kriimsdyk 11 января 2018 | 15:47
Страна разваливается, все всё делают "на отвяжись!" или вообще не делают. Никому ничего не интересно, никто никуда не стремится. Как 83-84 год.
tanja_l 11 января 2018 | 15:57
Можно подумать, другие врачеватели будут лучше.
С чего бы?