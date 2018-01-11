СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов против бывшего руководителя Марий Эл
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов против бывшего руководителя Марий Эл Леонида Маркелова. У него дома нашли боевые патроны, — сообщил следователь в суде. Сейчас бывший глава региона находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ac_dc 11 января 2018 | 15:13
Дежурная статья. Вторая по популярности, после храненья наркоты
zemljanka 11 января 2018 | 15:17
Саранча.
Мутанты.
Власть.
qwerty44444 11 января 2018 | 15:20
Телеграф и телефон наверно собирался захватить, ирод?
income 11 января 2018 | 15:38
Мелко как-то. Видимо, ничего доказать не могут.
doctor63rus 11 января 2018 | 15:53
Т. е. патроны появились чудесным образом во время нахождения в СИЗО? А припервичных обысках - ни-ни? Это не белые нитки, это какие-то канаты якорные, никелированные в ногу толщиной.
wuwer 11 января 2018 | 15:55
У кого-то нашли боевые патроны
А кто-то палит в потолок и в обслугу, нанюхавшись
Первый присел
Перед вторым очередь из извиняющийся