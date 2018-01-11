СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов против бывшего руководителя Марий Эл 

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов против бывшего руководителя Марий Эл Леонида Маркелова. У него дома нашли боевые патроны, — сообщил следователь в суде. Сейчас бывший глава региона находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.