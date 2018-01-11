Следственный комитет не нашел доказательств версии о взрыве на борту самолета польского президента Леха Качиньского

Комиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы под Смоленском, утверждает, что детонация произошла в крыле Ту-154.

Версия о взрыве была одной из первых, которую проверили российские следователи, но своего подтверждения она так и не нашла. В СК напомнили, что к такому же выводу пришли специалисты Международного авиационного комитета. Однако польская сторона, ссылаясь на эксперта в сфере исследований авиационных происшествий Фрэнка Тейлора, утверждает, что левое крыло Ту-154, на котором летел президент Лех Качиньский, было повреждено сразу несколькими взрывами. Это якобы показал анализ столкновения двери самолета с землей, а вот дерево, которое при посадке задел лайнер, по мнению комиссии, не оказало влияния на первоначальное разрушение крыла.

Согласно результатам технического расследования, которое завершилось в 2011 году, причиной катастрофы назывались действия экипажа — пилоты сажали самолет в условиях густого тумана и поздно приняли решение об уходе на второй круг.

Заключение комиссии Межгосударственного авиационного комитета, опровергающее версию о взрыве самолёта, в котором летел президент Польши, основана на фактах и доказательствах. Такое мнение телеканалу РБК высказал авиаэксперт Алексей Захаров.

Крушение Ту-154 произошло 10 апреля 2010 года, погибли все 96 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский

Новое расследование причин авиакрушения под Смоленском инициировала партия Ярослава Качиньского, которая пришла к власти в 2015 году.