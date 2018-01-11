Следственный комитет не нашел доказательств версии о взрыве на борту самолета польского президента Леха Качиньского
Комиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы под Смоленском, утверждает, что детонация произошла в крыле Ту-154.
Версия о взрыве была одной из первых, которую проверили российские следователи, но своего подтверждения она так и не нашла. В СК напомнили, что к такому же выводу пришли специалисты Международного авиационного комитета. Однако польская сторона, ссылаясь на эксперта в сфере исследований авиационных происшествий Фрэнка Тейлора, утверждает, что левое крыло Ту-154, на котором летел президент Лех Качиньский, было повреждено сразу несколькими взрывами. Это якобы показал анализ столкновения двери самолета с землей, а вот дерево, которое при посадке задел лайнер, по мнению комиссии, не оказало влияния на первоначальное разрушение крыла.
Согласно результатам технического расследования, которое завершилось в 2011 году, причиной катастрофы назывались действия экипажа — пилоты сажали самолет в условиях густого тумана и поздно приняли решение об уходе на второй круг.
Заключение комиссии Межгосударственного авиационного комитета, опровергающее версию о взрыве самолёта, в котором летел президент Польши, основана на фактах и доказательствах. Такое мнение телеканалу РБК высказал авиаэксперт Алексей Захаров.
Крушение Ту-154 произошло 10 апреля 2010 года, погибли все 96 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский
Новое расследование причин авиакрушения под Смоленском инициировала партия Ярослава Качиньского, которая пришла к власти в 2015 году.
Комментарии88
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inga_92 11 января 2018 | 16:48
Есть такое понятие - репутация. Правда, у СК ее нет...
aleksei123m 11 января 2018 | 16:54
Интересно другое, почему остатки самолета до сих пор в "рашенсюдей", а не у законного владельца (т.е. ВВС Польши)?
vladimir1967 11 января 2018 | 16:55
Очень похоже на дело о катыньском расстреле поляков. СССР тоже оперировали "доказательствами о причастности немцев", потом признали что расстреляли поляков нквдэшники по приказу Сталина. Что будет с этим делом узнаем при смене власти в России.
dmitryduyanov 11 января 2018 | 17:00
Так а в чем проблема? Если исключить версию о том что спецслужбы РФ подбросили взрывчатку в воздухе, хотя они конечно же так могут, и лично Путин то же. То ее подложили еще в Польше. Вот пусть у себя там и копаются, в своем дерьме!