Власти Катара запретили ввоз в страну табака и электронных сигарет
Хранение и перевозка табачной продукции влечет за собой юридическую ответственность. Ростуризм просит учитывать эти нововведения тем, кто планирует поездку в Катар.
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Хранение и перевозка табачной продукции влечет за собой юридическую ответственность. Ростуризм просит учитывать эти нововведения тем, кто планирует поездку в Катар.
Комментарии2
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ematveev 11 января 2018 | 15:03
Ясен перец, что запрет на ввоз табака в Катар нам значительно более важен, нежели подключение еще одной страны к проекту "Северный поток - 2": теперь и Норвегия наплевала на санкции и позицию ЕС и решила, что участие в проекте ей интереснее, нежели мифические "европейские ценности".
Эхо с самого утра из себя эту новость выдавить на свою страничку не может... Боится за своих читателей, наверное?
alo0000 11 января 2018 | 15:24
ematveev: ну, если Норвегия, тогда - конечно! Будем кушать норвежскую семгу без чилийских этикеток.