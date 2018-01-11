Экипаж Эдуарда Николаева занял первое место на этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков
В начале спецучастка на территории Перу автомобиль россиянина перевернулся, однако экипаж быстро сумел поставить грузовик на колёса и продолжить гонку. На втором месте – белорус Сергей Вязович, на третьем голландец Тон ван Генугтен.
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zemljanka 11 января 2018 | 04:51
Молодцы!