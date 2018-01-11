Кинолента «Икар» о допинге в российском спорте выдвинута на премию Гильдии режиссёров США
Картина претендует на награду в категории «Документальный фильм», сообщает интернет-издание «Hollywood Reporter». Режиссёром фильма стал британский велогонщик-любитель Брайан Фогель, а главным действующим лицом – бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Вручение наград состоится 3 февраля в Лос-Анджелесе.
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