Корпорация «Оборонпром», по данным источников, в ближайшее время прекратит своё существование

Об этом пишет газета «Коммерсант». Собеседники издания рассказали, что компания, которая входит в госкорпорацию «Ростех» и занимается консолидацией вертолёто— и двигателестроительных активов, выполнила свою задачу быстрее, чем ожидалось. Её дальнейшее существование признано нецелесообразным. В публикации говорится, что процесс ликвидации фактически начался ещё пару лет назад. Ожидается, что дочерние структуры «Оборонпрома» — холдинг «Вертолёты России» и Объединённая двигателестроительная корпорация – в этом году перейдут в прямое управление «Ростеха».