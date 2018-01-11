Дональд Трамп считает маловероятным свой допрос по так называемому «российскому делу»
Об этом президент США сказал журналистам, отвечая на вопросы после встречи с премьером Норвегии. «Никакого сговора между кампанией Трампа и русскими не было», — добавил американский лидер.
Ранее источники NBC сообщали, что адвокаты президента США рассматривают возможные варианты допроса Дональда Трампа спецпрокурором Робертом Мюллером. О том, что такой допрос может состояться в ближайшие недели, сообщало и издание «The Washington Post».
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт