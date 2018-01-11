Авария, которую предположительно спровоцировал районный судья, произошла на Киевском шоссе в Подмосковье

Об этом сообщает 5 канал, ссылаясь на очевидцев происшествия. Столкнулись три автомобиля. В интервью телеканалу одна из участниц ДТП рассказала, что предполагаемый виновник был пьян и ехал по встречной полосе с выключенными фарами. Аналогичные сведения очевидцев и участников приводит и канал РЕН ТВ. По одним данным пострадал один человек, по другим обошлось без пострадавших. ДТП произошло накануне вечером на 65-м километре шоссе. Никаких официальных сведений об этой аварии пока нет.