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04:03, 11 января 2018

Авария, которую предположительно спровоцировал районный судья, произошла на Киевском шоссе в Подмосковье

Об этом сообщает 5 канал, ссылаясь на очевидцев происшествия. Столкнулись три автомобиля. В интервью телеканалу одна из участниц ДТП рассказала, что предполагаемый виновник был пьян и ехал по встречной полосе с выключенными фарами. Аналогичные сведения очевидцев и участников приводит и канал РЕН ТВ. По одним данным пострадал один человек, по другим обошлось без пострадавших. ДТП произошло накануне вечером на 65-м километре шоссе. Никаких официальных сведений об этой аварии пока нет.

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