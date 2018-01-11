Власти Швейцарии намерены запретить владельцам собак применять устройства, мешающие питомцам лаять. Об этом сообщает агентство ТАСС. В ветеринарное законодательство планируется ввести целый ряд поправок в целях улучшения обращения с представителями животного мира. Помимо прочего, планируется запретить при приготовлении омаров бросать их живыми в кипящую воду.