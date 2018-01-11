Власти Швейцарии намерены запретить владельцам собак применять устройства, мешающие питомцам лаять
Власти Швейцарии намерены запретить владельцам собак применять устройства, мешающие питомцам лаять. Об этом сообщает агентство ТАСС. В ветеринарное законодательство планируется ввести целый ряд поправок в целях улучшения обращения с представителями животного мира. Помимо прочего, планируется запретить при приготовлении омаров бросать их живыми в кипящую воду.
Комментарии6
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danko_wbane 11 января 2018 | 03:12
А рыб съедать можно будет? И раков и рыбалку запретить.
danko_wbane 11 января 2018 | 03:15
danko_wbane: скоро у курей будут спрашивать, хотят ли они в суп, а свиньи сало отдать. Вот бы Украину в такую Европу!
litovec55 11 января 2018 | 04:24
danko_wbane: Вот бы Украину в такую Европу!
Украинцы не читали условия вступления и не знают, что свиней дома резать запрещено, а надо сдавать на комбинат и оттуда получать разделанные туши!
servelat 11 января 2018 | 03:22
Следующим законом будет разрешение погрызть собаке ногу европейца, так чуть-чуть до 0.5 литра крови
vinokur 11 января 2018 | 03:30
А клопов давить можно?
zemljanka 11 января 2018 | 03:43
Скушно им, бедолагам... щвейцарцам...