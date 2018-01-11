В главном аэропорту Нью-Йорка за последние дни пассажирам не вернули более 4,5 тысяч чемоданов и сумок

Весь этот багаж скопился с начала января после появления сбоев в расписании, — сообщает телекомпания NBC. По её данным, сумки не успели вернуть клиентам, прежде всего американский перевозчик «Delta Air Lines» и китайская компания «Air China». Аэропорт имени Джона Кеннеди временно прекращал приём и отправку рейсов 4 января. После этого возникли серьёзные сбои в расписании, связанные с задержками рейсов.