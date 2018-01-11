В Мосгорсуде сегодня пройдут предварительные слушания по делу Михаила Максименко
Главу управления собственной безопасности СК задержали в 2016 году по подозрению в коррупции. Помимо Максименко были задержаны его подчинённый Александр Ламонов и замглавы московского управления СК Денис Никандров. Всех троих обвинили в том, что за взятку они обещали закрыть дело Андрея Койчукова — одного из помощников криминального авторитета Захария Калашова. Впоследствии дело Максименко выделили в отдельное производство.
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