В Польше определились с основной версией крушения Ту-154 под Смоленском в 2010 году
Левое крыло лайнера было уничтожено внутренним взрывом, у которого было несколько источников, они находились, в том числе в предкрылках и в центральной части крыла, — говорится в выводах комиссии министерства обороны Польши. Они основаны, в частности, на анализе удара двери самолёта о землю, — пишет РБК. В выводах комиссии оспаривается версия о том, что крыло самолёта было разрушено при столкновении с берёзой – об этом говорила другая группа экспертов, занимавшихся расследованием ранее.
Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский и другие высокопоставленные польские чиновники, разбился в апреле 2010 года. Погибли 96 человек.
Комментарии10
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hanghin 11 января 2018 | 03:15
а я думал что - "дотянулся проклятый сталин" (с)
leomosk16 11 января 2018 | 03:30
Ну, конечно, начальственная пьянь в кабине, которая пилотов заставляла садиться, здесь как бы абсолютно ни причём....
a_aleksandrov01_29 11 января 2018 | 04:29
==leomosk16: начальственная пьянь в кабине, которая пилотов заставляла садиться, здесь как бы абсолютно ни причём...==
+++
Об чём Вы говорите?!!
Же ж то - Путин!
Испереодевавшися - донельзя...
Же ж то - он - прорыл подкоп, встрял в развод караула и обесчестил горничную - четы качиньских братьев.
Откудова - заряду прилетети?
Тольки - злодейски и коварно - будучи пронесённым - скрозь препоны таможенности польстей.
Скрозь - подкоп...
А и - с сопровождающих отлёт - казённых лиц...
Тож - спросится: куды глядели, наблюдаючи вздымающиеся железбетоныя плиты?
С из-под каких - всЁй своЁй зловредной сущностью - и пробивалси - "мистерпутин", сжамкивая жвалами - тротиловый ыквивалент.
Хоша, вестимо...
Пранблема - вовсе - из простых...
Бабскыя ревноздь!
Брательник евонный - страсть, как ревновал единоутробного и однояйцевого - к бабе...
Ну - не привык делиться - сызмалетства.
От - и грохнул.
Ту бабу.
Заодно - с изменщиком - иллюзорностей допубертатства, блин.
ИщО хорошо, что так обошлося.
А ну - гранатами б начал кидаться в Сейме?
Сколь ба - буфетчиков невинных - полегло?
А?
zemljanka 11 января 2018 | 03:47
Чудовищная трагедия. Фантасмагория...
sasha2011 11 января 2018 | 03:52
Если бы россия не была причастна к этой катастрофе, то все материалы были бы переданы полякам ещё много лет назад.
Российский идиотизм работает сам против себя.
leomosk16 11 января 2018 | 04:12
sasha2011:
Да это у вас идиотизм....(((
Первая совместная российско-польская комиссия имела доступ ко всем обломкам, останкам, записям самописцев (на одном из них и была запись пьяного высокопоставленного поляка-ублюдка, заставлявшего пилотов садиться несмотря на туман)
И у поляков все эти материалы (под которыми их эксперты подписались) есть.
Не переданы только обломки самолёта, т.к. абсолютно понятно, что, если бы их передали, то поляки-провокаторы "следы взрывчатки" на них быстренько бы и изготовили.
ahsiom 11 января 2018 | 04:52
sasha2011: идиотизм это у вас и у поляков, причем у них по определению. Прилетел Путин на ковре самолете, вложил в левое крыло взрывчатку - это чтоб взрыв изнутри был, улетел "из крыла, из левого" в кабину и приказал садится в туман, потом из кабины улетел и дал команду лететь в Россию. А сам на ковре быстро вперед них сел.
buzukin935 11 января 2018 | 04:02
Вот почему не отдают остатки аэроплана полякам - тогда они быстренько установят по радиоактивным обломкам, што на борту произошел ядерный взрыв! Нет, мля - поляк это не обозначение гордой европейской национальности! Поляк - это страшный диагноз!
nf5096004 11 января 2018 | 04:36
Не было бы проблем, если б обломки самолета сразу же предоставили полякам. Почему это не сделали? Может не желали более серьезных проблем. Теперь не приходится возражать против различных версий Польши. Интересно, если б с нашим самолетом с аналогичными по статусу пассажирами случилось подобное? Представляю вой "патриотов" , которые будут обвинять и Госдеп, и всю Европу сразу, и нашу оппозицию.
leomosk16 11 января 2018 | 04:52
nf5096004: ///...Не было бы проблем, если б обломки самолета сразу же предоставили полякам. ///
Вам врать нравится?
А почему?
Обломки самолёта (все) как и все другие материалы были предоставлены для изучения и проведения экспертиз польским экспертам, работавшим в составе первой совместной комиссии.
И они не нашли никаких признаков взрыва.
Да и сейчас могут в любое время приехать и провести повторные экспертизы.
Под присмотром, разумеется, чтобы "следы взрывчатки" не организовали....