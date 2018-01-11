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03:03, 11 января 2018

В Польше определились с основной версией крушения Ту-154 под Смоленском в 2010 году

Левое крыло лайнера было уничтожено внутренним взрывом, у которого было несколько источников, они находились, в том числе в предкрылках и в центральной части крыла, — говорится в выводах комиссии министерства обороны Польши. Они основаны, в частности, на анализе удара двери самолёта о землю, — пишет РБК. В выводах комиссии оспаривается версия о том, что крыло самолёта было разрушено при столкновении с берёзой – об этом говорила другая группа экспертов, занимавшихся расследованием ранее.

Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский и другие высокопоставленные польские чиновники, разбился в апреле 2010 года. Погибли 96 человек.

Комментарии

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hanghin 11 января 2018 | 03:15


а я думал что - "дотянулся проклятый сталин" (с)


leomosk16 11 января 2018 | 03:30

Ну, конечно, начальственная пьянь в кабине, которая пилотов заставляла садиться, здесь как бы абсолютно ни причём....

a_aleksandrov01_29 11 января 2018 | 04:29

==leomosk16: начальственная пьянь в кабине, которая пилотов заставляла садиться, здесь как бы абсолютно ни причём...==
+++

Об чём Вы говорите?!!

Же ж то - Путин!
Испереодевавшися - донельзя...

Же ж то - он - прорыл подкоп, встрял в развод караула и обесчестил горничную - четы качиньских братьев.

Откудова - заряду прилетети?

Тольки - злодейски и коварно - будучи пронесённым - скрозь препоны таможенности польстей.
Скрозь - подкоп...

А и - с сопровождающих отлёт - казённых лиц...
Тож - спросится: куды глядели, наблюдаючи вздымающиеся железбетоныя плиты?
С из-под каких - всЁй своЁй зловредной сущностью - и пробивалси - "мистерпутин", сжамкивая жвалами - тротиловый ыквивалент.

Хоша, вестимо...

Пранблема - вовсе - из простых...

Бабскыя ревноздь!

Брательник евонный - страсть, как ревновал единоутробного и однояйцевого - к бабе...

Ну - не привык делиться - сызмалетства.

От - и грохнул.
Ту бабу.
Заодно - с изменщиком - иллюзорностей допубертатства, блин.

ИщО хорошо, что так обошлося.
А ну - гранатами б начал кидаться в Сейме?

Сколь ба - буфетчиков невинных - полегло?
А?

zemljanka 11 января 2018 | 03:47

Чудовищная трагедия. Фантасмагория...

sasha2011 11 января 2018 | 03:52

Если бы россия не была причастна к этой катастрофе, то все материалы были бы переданы полякам ещё много лет назад.
Российский идиотизм работает сам против себя.

(комментарий скрыт)

leomosk16 11 января 2018 | 04:12

sasha2011:
Да это у вас идиотизм....(((

Первая совместная российско-польская комиссия имела доступ ко всем обломкам, останкам, записям самописцев (на одном из них и была запись пьяного высокопоставленного поляка-ублюдка, заставлявшего пилотов садиться несмотря на туман)

И у поляков все эти материалы (под которыми их эксперты подписались) есть.

Не переданы только обломки самолёта, т.к. абсолютно понятно, что, если бы их передали, то поляки-провокаторы "следы взрывчатки" на них быстренько бы и изготовили.

ahsiom 11 января 2018 | 04:52

sasha2011: идиотизм это у вас и у поляков, причем у них по определению. Прилетел Путин на ковре самолете, вложил в левое крыло взрывчатку - это чтоб взрыв изнутри был, улетел "из крыла, из левого" в кабину и приказал садится в туман, потом из кабины улетел и дал команду лететь в Россию. А сам на ковре быстро вперед них сел.

buzukin935 11 января 2018 | 04:02

Вот почему не отдают остатки аэроплана полякам - тогда они быстренько установят по радиоактивным обломкам, што на борту произошел ядерный взрыв! Нет, мля - поляк это не обозначение гордой европейской национальности! Поляк - это страшный диагноз!

nf5096004 11 января 2018 | 04:36

Не было бы проблем, если б обломки самолета сразу же предоставили полякам. Почему это не сделали? Может не желали более серьезных проблем. Теперь не приходится возражать против различных версий Польши. Интересно, если б с нашим самолетом с аналогичными по статусу пассажирами случилось подобное? Представляю вой "патриотов" , которые будут обвинять и Госдеп, и всю Европу сразу, и нашу оппозицию.

leomosk16 11 января 2018 | 04:52

nf5096004: ///...Не было бы проблем, если б обломки самолета сразу же предоставили полякам. ///

Вам врать нравится?
А почему?

Обломки самолёта (все) как и все другие материалы были предоставлены для изучения и проведения экспертиз польским экспертам, работавшим в составе первой совместной комиссии.
И они не нашли никаких признаков взрыва.

Да и сейчас могут в любое время приехать и провести повторные экспертизы.
Под присмотром, разумеется, чтобы "следы взрывчатки" не организовали....

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