В Польше определились с основной версией крушения Ту-154 под Смоленском в 2010 году

Левое крыло лайнера было уничтожено внутренним взрывом, у которого было несколько источников, они находились, в том числе в предкрылках и в центральной части крыла, — говорится в выводах комиссии министерства обороны Польши. Они основаны, в частности, на анализе удара двери самолёта о землю, — пишет РБК. В выводах комиссии оспаривается версия о том, что крыло самолёта было разрушено при столкновении с берёзой – об этом говорила другая группа экспертов, занимавшихся расследованием ранее.

Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский и другие высокопоставленные польские чиновники, разбился в апреле 2010 года. Погибли 96 человек.