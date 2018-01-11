Власти Ирана утверждают, что спецслужбы обезвредили ряд людей и группировок, которые стоят за беспорядками в стране

В сообщении Министерства по делам разведки Ирана говорится, что в последние несколько дней были арестованы те, кто сыграл значительную роль в разжигании народных волнений. Арестованных обвиняют, в том числе, в производстве взрывчатых веществ, попытках поджога и пропаганде беспорядков.