Россияне Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский примут участие в Матче всех звёзд НХЛ
Россияне Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский примут участие в Матче всех звёзд НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги. Матч состоится 28 января в Тампе.
Комментарии1
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alo0000 11 января 2018 | 02:58
Каждая шайба забитая Овечкиным, это - шайба, забитая в ворота врага!