Восстановлено водоснабжение домов в Воронеже, нарушенное из-за повреждения трубопровода
Об этом сообщили в местном Водоканале. Прорыв произошёл накануне вечером. Без холодной воды оставались около пяти тысяч человек, сообщает агентство ТАСС.
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Об этом сообщили в местном Водоканале. Прорыв произошёл накануне вечером. Без холодной воды оставались около пяти тысяч человек, сообщает агентство ТАСС.
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