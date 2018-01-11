В Госдуме предложили разрешить родственникам посещать больных в реанимации и палате интенсивной терапии
Соответствующий документ опубликован в электронной базе парламента. Поправки в закон предложил депутат Николай Герасименко, — пишет РБК. В пояснительной записке говорится, что сейчас решение о допуске в реанимацию и палату интенсивной терапии в большинстве случаев является «жестом доброй воли главного врача». Это вызывает негативную реакцию в обществе и, зачастую, снижает эффективность лечения пациентов, — считает автор поправок.
Комментарии2
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svirepyy_bambr 11 января 2018 | 02:19
Холопам ,может быть, разрешат посещать умирающих родственников..Вот счастье-то!!!! Спасибо Путину за это!!!!
svirepyy_bambr 11 января 2018 | 02:22
Забавно...Холопьё само не может ничего сделать-холопью надо разрешать или запрещать....Псы они и есть псы....Их только ногами пинать и, иногда, косточку подкидывать....Ненавижу мразь, которой стали мои соотечественники...