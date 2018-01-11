В Госдуме предложили разрешить родственникам посещать больных в реанимации и палате интенсивной терапии

Соответствующий документ опубликован в электронной базе парламента. Поправки в закон предложил депутат Николай Герасименко, — пишет РБК. В пояснительной записке говорится, что сейчас решение о допуске в реанимацию и палату интенсивной терапии в большинстве случаев является «жестом доброй воли главного врача». Это вызывает негативную реакцию в обществе и, зачастую, снижает эффективность лечения пациентов, — считает автор поправок.