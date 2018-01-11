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02:03, 11 января 2018

Апелляционный суд Киева сегодня продолжит рассматривать жалобу на отказ отправить Саакашвили под домашний арест

Апелляционный суд Киева сегодня продолжит рассматривать жалобу прокуратуры на отказ отправить Михаила Саакашвили под домашний арест. Первое заседание по этому делу состоялось 3 января. Тогда суд объявил перерыв из-за неявки ряда участников — группы депутатов Верховной рады. В декабре бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской области Украины задержали в Киеве по подозрению в содействии организации государственного переворота. Суд отказался поместить политика под домашний арест.

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danko_wbane 11 января 2018 | 02:55

Свободу Мишко!

zemljanka 11 января 2018 | 03:55

Сил и здоровья успешному и храброму борцу с коррупцией!

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