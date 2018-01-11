Госдепартамент США в рейтинге опасных стран поместил Россию в одну группу с Нигерией, Чадом и Пакистаном

В случае с нашей страной Вашингтон отмечает повышенную вероятность терактов и агрессию.

В США разработали новые рекомендации для своих граждан, которые собираются посетить другие государства. Все страны поделены на четыре группы.

В первую попали государства, в которые американские власти советуют ездить, соблюдая обычные меры предосторожности, это, в частности, большинство стран Восточной Европы и бывшие республики СССР. Во второй группе — страны, где, по мнению американских властей, необходима повышенная осторожность. Это, прежде всего, государства в Западной Европе. Россию отнесли к третьей категории – это список стран, поездки в которые Госдепартамент рекомендует пересмотреть. В четвёртой группе – Афганистан, Иран, Сирия – страны, куда американские власти ездить не рекомендуют, — сообщает РБК.