Госдепартамент США в рейтинге опасных стран поместил Россию в одну группу с Нигерией, Чадом и Пакистаном
В случае с нашей страной Вашингтон отмечает повышенную вероятность терактов и агрессию.
В США разработали новые рекомендации для своих граждан, которые собираются посетить другие государства. Все страны поделены на четыре группы.
В первую попали государства, в которые американские власти советуют ездить, соблюдая обычные меры предосторожности, это, в частности, большинство стран Восточной Европы и бывшие республики СССР. Во второй группе — страны, где, по мнению американских властей, необходима повышенная осторожность. Это, прежде всего, государства в Западной Европе. Россию отнесли к третьей категории – это список стран, поездки в которые Госдепартамент рекомендует пересмотреть. В четвёртой группе – Афганистан, Иран, Сирия – страны, куда американские власти ездить не рекомендуют, — сообщает РБК.
Комментарии14
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serhio_25__ 11 января 2018 | 02:10
Не удивлюсь, если США будут советовать ездить на Украину. Там безопасно, агрессия на нулю - пропагандоны из госдепа, такие пропагандоны.
Дадим слово подпиндосным хомякам, сейчас все расскажут, как мы докатились до жизни такой.
edyunia 11 января 2018 | 02:22
serhio_25__: \если США будут советовать ездить на Украину\
ПАЦАК, ты так и не научился читать. Однако, следуя твоей логике, езжай спокойно в Нигерию, Чад или Пакистан, можешь отправится также в мекку РФского туризма Чечню. Всё равно, на большее у тебя чатлов не хватит. Q!
gonduras_on_kolima 11 января 2018 | 02:24
serhio_25__: // Не удивлюсь, если США будут советовать ездить на Украину. //
Удило, тебя может удивить только опустевший пузырь боярки.
Запиши, а то забудешь: в Чаде и Нигерии хоть и ходят босиком, но портянок у них навалом.
И да, клоун, у вас есть выбор - называться Северным Чадом или Северной Нигерией.
serhio_25__ 11 января 2018 | 02:41
gonduras_on_kolima: gestalt: tks: plank1957: edyunia:
Ко-ко-ко, рашкаговняшка, ко-ко-кко, путндовел...
zapadnay 11 января 2018 | 02:40
Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. (с)
plank1957 11 января 2018 | 02:31
В хорошую компашку завел страну наш гарант нищеты.
tks 11 января 2018 | 02:34
А где ассиметричная Ответка?? Маша-наша-помой-голову, ау??
Сбацай-ка очередную фигуру из геометрии!
gestalt 11 января 2018 | 02:36
А этих-то за что в одну камеру с РФ засунули? Тоже оттяпывали территорию у соседей?
solonko 11 января 2018 | 02:39
Украина в этом рейтинге относится ко второй группе стран. Если бы не агрессия России - была бы в первой. От России одни неприятности, особенно для её соседей.
minerr 11 января 2018 | 03:32
solonko: Украины в этом списке вообще нет. Про нее тупо забыли, даже хозяева.
point3d 11 января 2018 | 03:27
Логично. Нагнетание ненависти и пропаганда дают итоги. И это повлияет и на инвесторов в целом, которые также совсем не рвутся в Нигерию, Чад и Пакистан.
severnaj 11 января 2018 | 03:34
Но там же нет ядерной бомбы.
zemljanka 11 января 2018 | 03:52
Далеко, далеко на озере Чад (с)
supalov 11 января 2018 | 04:05
Себя забыли. У них за год одни только полицейские убивают ок. 1000 чел. Для их же собственной безопасности, как говорится.