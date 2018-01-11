Совет депутатов муниципального округа Марьино собирается 18 марта провести референдум об объединении с Люблино
Совет депутатов муниципального округа Марьино в Москве собирается в день президентских выборов провести референдум об объединении с Люблино. Об этом сообщает интернет-издание Медиазона, ссылаясь на решение совета. О том, что референдум собираются провести именно 18 марта, сообщил один из участников собрания, попросивший об анонимности. Ранее проведение референдумов в день выборов президента упоминалось в СМИ как один из возможных способов повышения явки.
Комментарии7
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matros_koshkin__41 11 января 2018 | 02:06
Неужели кто-то думал, что накопленная оленеводческими подонками подлось не будет задействована вдальнейшем? Ну, помните, как предлагалось провести голосование за снос пятиэтажек, причем вопреки всем законам и логике считалось, что тот, кто не примет участия в голосовании, проголосовал за снос.
Ну так и сейчас кроме объединения районов оленеводческие гниды предложат, к примеру, провести референдумы во всех районах нах о закрытии нах бижайших станций метро нах, и все, кто не придет голосовать, будет считаться проголосовавшим за закрытие.
Москва - самый передовой район, внедряющий новейшие технологии, и по московскому примеру будут действовать едирастические власти в других городах и селах. Если нет метро, то будут рефендумировать о закрытии больниц, детских садиков, об уменьшении зарплат, увеличении налогов... И предложат считать, что каждый, кто не пришел на голосование, проголосовал за закрытие, уменьшение и увеличение соответственно. А Памфилова и Зорькин все эти референдумы примут, узаконят и утвердят.
Так что наверняка едирастические власти найдут кучу подлых возможностей повысить явку. Кто-то в этом сомневается?
zapadnay 11 января 2018 | 02:37
Надо же. какие решительные муниципалы? Ни с того ни с чего захотели вдруг объединиться и сразу получили добро на референдум. И как удачно совпало - референдум аккурат в день выборов президента. Чудеса да и только.
sborisych 11 января 2018 | 02:10
Жаль, что муниципалитет моего района не собирается в день президентских выборов провести референдум об объединении с каким-нидь швейцарским кантоном. Хотя бы дистанционно. Я бы сходил, за это проголосовал..
denisevropeets 11 января 2018 | 02:14
Я не понял, на фига объединять два больших (Марьино вообще самый большой по числу жителей район Москвы - более 252 тыс. чел.) и совершенно разных района. Видимо действительно не знают, что такое ещё придумать, чтобы вытащить людей на эти клоунские "выборы". Тогда уж, чего мелочиться, присоединяйте к Люблину и Марьину ещё Капотню, Печатники, Текстильщики и, существовавший с 1968-го по 1991-й год, Люблинский район столицы будет полностью восстановлен! Только, опять же, возникает вопрос - зачем?
nikolaysatin 11 января 2018 | 02:25
А почему не референдум об очередном расширении Москвы от тайги до Британских морей? Народ бы по всей стране валом бы повалил. Мелко как-то, не по-путински...
tks 11 января 2018 | 02:39
Наверняка, совет Марьино, контролируемый едирастами и путрисней, решил выслужиться: в ПМЖ Того-Чье-Имя-Нельзя-Упоминать д.б. самая высокая явка по Москве! Потом будут везде орать, что этот даже у себя на районе не смог народ организовать!
sedov2547 11 января 2018 | 03:40
Начинают химичить