Совет депутатов муниципального округа Марьино собирается 18 марта провести референдум об объединении с Люблино

Совет депутатов муниципального округа Марьино в Москве собирается в день президентских выборов провести референдум об объединении с Люблино. Об этом сообщает интернет-издание Медиазона, ссылаясь на решение совета. О том, что референдум собираются провести именно 18 марта, сообщил один из участников собрания, попросивший об анонимности. Ранее проведение референдумов в день выборов президента упоминалось в СМИ как один из возможных способов повышения явки.