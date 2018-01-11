Из ювелирного магазина в гостинице Ritz в Париже похищены украшения на 4,5 миллиона евро
Об этом сообщил телеканал BFM. Вооружённые грабители с помощью пожарных топоров разбили витрины бутика, расположенного в холле пятизвёздочного отеля. В нападении участвовали пять человек. Троих задержали, остальные вместе с украшениями скрылись.
Из-за частых ограблений бутики в этом квартале оборудовали новыми системами безопасности. Однако нападения продолжаются. Грабителей не смущает и то, что рядом с гостиницей Ritz находится Министерство юстиции Франции с большим количеством охраны.
Комментарии2
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fresh_breeze 11 января 2018 | 01:11
Максималисты грабили, не иначе. Вандомская площадь как никак, там столько всего по периметру, помимо "Ритца". Даже худ. фильм был снят с полвека назад (забыл название) про ограбление одного ювелирного магазина, расположенного на этой площади.
koshkaedu 11 января 2018 | 02:02
//Троих задержали, остальные вместе с украшениями скрылись.//
У меня настоятельная просьба к полицейским и жандармам: соблюдайте права
человека к задержанным.