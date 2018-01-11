Из ювелирного магазина в гостинице Ritz в Париже похищены украшения на 4,5 миллиона евро

Об этом сообщил телеканал BFM. Вооружённые грабители с помощью пожарных топоров разбили витрины бутика, расположенного в холле пятизвёздочного отеля. В нападении участвовали пять человек. Троих задержали, остальные вместе с украшениями скрылись.

Из-за частых ограблений бутики в этом квартале оборудовали новыми системами безопасности. Однако нападения продолжаются. Грабителей не смущает и то, что рядом с гостиницей Ritz находится Министерство юстиции Франции с большим количеством охраны.