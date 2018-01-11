Несколько тысяч жителей Воронежа из-за аварии остались без холодной воды
Прорыв трубы произошёл накануне вечером. В местном Водоканале заявили, что сейчас, в ночные часы, ведут восстановительные работы, — сообщает агентство Интерфакс.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Прорыв трубы произошёл накануне вечером. В местном Водоканале заявили, что сейчас, в ночные часы, ведут восстановительные работы, — сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
osal 11 января 2018 | 01:08
Главное не бомбили, остальное .уйня!!
svirepyy_bambr 11 января 2018 | 02:06
osal: В феврале -забомбит! И у плешивой твари и у его подельников....Воронежу-держаться!
salut__521 11 января 2018 | 01:18
Воронежец - это не звание жителя города, это счастье путриотизмьма.
midnightblues 11 января 2018 | 01:21
А вот и ответ америкосам за площадь Немцова