Мосгорсуд сегодня проведёт предварительные слушания по делу о коррупции в отношении Михаила Максименко

Главу управления собственной безопасности СК задержали в 2016 году. Помимо Максименко были задержаны его подчинённый Александр Ламонов и замглавы московского управления СК Денис Никандров. Всех троих обвинили в том, что за взятку они обещали закрыть дело Андрея Койчукова — одного из помощников криминального авторитета Захария Калашова. Впоследствии дело Максименко выделили в отдельное производство.