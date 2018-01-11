Госдепартамент США призвал власти Чечни освободить главу местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева
Об этом говорится в заявлении представителя ведомства Хизер Науэрт. Там также отмечается, что Вашингтон призывает позволить гражданскому обществу функционировать без притеснений и запугиваний. Сообщение про Титиева в Госдепартаменте называют последним из серии новостей о нарушении прав человека в Чечне.
60-летнего правозащитника Оюба Титиева задержали в минувший вторник. В отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. В чеченском управлении МВД утверждают, что у правозащитника нашли вещество, похожее на марихуану. В «Мемориале» уверены, что дело сфабриковано.
Комментарии1
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perrkele_sattan 11 января 2018 | 01:21
ичкерия и "власть" - охренели попутавши?
Человекообразные на "призывы" Цивилизации не отвечают - оне не умеют писать, читать, говорить (Рамзанка Дыров - типичный нохча )