Принадлежащая Олегу Дерипаске компания Surf Horizon Limited подала в суд на бывших политтехнологов Дональда Трампа

Принадлежащая миллиардеру Олегу Дерипаске компания Surf Horizon Limited подала в суд на бывших политтехнологов Дональда Трампа. Об этом сообщает ВВС. В иске фигурируют Пол Манафорт и его деловой партнёр Ричард Гейтс. Представители компании намерены взыскать 25 миллионов долларов. Заявление подано в Верховный суд Нью-Йорка. В иске утверждается, что 10 лет назад Surf Horizon Limited по совету Пола Манафорта инвестировала в украинскую компанию, в результате крупная сумма денег пропала.