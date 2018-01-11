Принадлежащая Олегу Дерипаске компания Surf Horizon Limited подала в суд на бывших политтехнологов Дональда Трампа
Принадлежащая миллиардеру Олегу Дерипаске компания Surf Horizon Limited подала в суд на бывших политтехнологов Дональда Трампа. Об этом сообщает ВВС. В иске фигурируют Пол Манафорт и его деловой партнёр Ричард Гейтс. Представители компании намерены взыскать 25 миллионов долларов. Заявление подано в Верховный суд Нью-Йорка. В иске утверждается, что 10 лет назад Surf Horizon Limited по совету Пола Манафорта инвестировала в украинскую компанию, в результате крупная сумма денег пропала.
Комментарии4
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perrkele_sattan 11 января 2018 | 01:17
давненько не слышали про эту мразь: Дерипаску.
КГБшная сволочь не тонет
zapadnay 11 января 2018 | 02:44
Оказывается у них давние связи. Дружили не тужили, а тут такое...
anemon 11 января 2018 | 01:37
А на хрена подкупал Манафорта? Вот суд с Госдепом с вами и разберутся, мошенниками.
zemljanka 11 января 2018 | 02:04
И взыщут.