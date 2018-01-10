Некоторым членам ОНК запретили посещать «Матросскую тишину» после публикаций о неравных условиях содержания
Некоторым членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы запретили посещать «Матросскую тишину» после публикаций о неравных условиях содержания подследственных, в частности о наличии в СИЗО VIP-камер. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.
«Самым активным членам ОНК запретили ходить в «Матросскую тишину». Такое решение принял следователь СКР. Мы считаем его неоправданным и будем оспаривать», — сказала она.
По словам Е.Меркачевой, ОНК уже направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность этого решения. «Полагаем, что нас хотят отстранить от процесса проверок и разбирательств, чтобы мы не могли знать, что там будет твориться дальше», — считает она.
При этом Е.Меркачева приветствует реакцию Генпрокуратуры, которая внесла представление об устранении нарушений, выявленных в «Матросской тишине», и поставила вопрос о привлечении к уголовной ответственности повинных в этом сотрудников СИЗО.
«Мы рады, что Генпрокуратура отреагировала на наши замечания по поводу «Матросской тишины». Это очень адекватный ответ. Но еще больше нас порадовало, что прямо в тот день, когда мы обнаружили эти камеры, на это отреагировали во ФСИН. Они не стали отрицать их существование и пообещали провести серьезную проверку, по результатам которой все виновные будут наказаны», — отметила Е.Меркачева.
Она также добавила, что ждет какой-то реакции от ФСБ. «Я обратилась к директору ФСБ Александру Бортникову и попросила провести большую проверку. По нашим данным, в существовании этих VIP-камеры виноваты, в том числе кураторы от спецслужб. Но пока мы ответа не получили», — уточнила Е.Меркачева.
Кроме того она обратила внимание на то, что после этой истории большинство сотрудников оперативного отдела «Матросской тишины» написали заявление об увольнении по собственному желанию. «Но во ФСИН нас заверили, что это не означает, что они не понесут никакой ответственности», — заключила она.
Комментарии1
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ter234 10 января 2018 | 16:54
- По прибытию в Бутырку в 2011г был размещее в спецблоке, обычной камере на 4 человека. Сидело нас трое- я- по мошенничеству, убийца, сжегший труп в мусорке, и бомжара, воровавший в Ашане. Затем, в течении недели, был приглашен опером на беседу. В которой опер прямо сказал, что за 50 тыс.рублей в месяц переведет меня в камеру где сидят "приличные люди- банкиры и прочее". Разрешит смартфон, спортзал, и прочее. Я категорически отказался, потому что арестанту не приемлемо выбирать сокамерников - лишь бы они не были опущенными.
Любезно разошлись. Через неделю опять был вызван. Опер вновь предлагал в приличную камеру, но уже бесплатно. Но с условием- в камере сидят один банкир, один чиновник, надо поучаствовать в раскрутке (разводе на деньги) обоих. Меня брал в долю на попаламе. На сколько раскрутим- половина моя. Я был физически силен, уже сидел один раз (т.е второход), неприхотлив в отсидке, язык подвешен, два высших образования, бизнесмен, с воли есть мощная поддержка. . Опять отказ от сотрудничества. Искреннее удивление опера моим отказлм.
Был переведен в общую камеру на 1 этаж, где сидело 22 арестанта и от голода там даже таараканов не было. На 22 человека- 7 убийц, насильники, грабители, от Владивостока до Бреста. Все- наркоманы. С ними и просидел более двух с половиной лет.
Хорошая камера- от 25 до 100тыс в месяц, телефон- 25 тыс за занос ("ноги" называются), героин, анаша- по первому требованию за отдельную плату. Все есть на Бутырке.. Всем правят опера.