Некоторым членам ОНК запретили посещать «Матросскую тишину» после публикаций о неравных условиях содержания

Некоторым членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы запретили посещать «Матросскую тишину» после публикаций о неравных условиях содержания подследственных, в частности о наличии в СИЗО VIP-камер. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

«Самым активным членам ОНК запретили ходить в «Матросскую тишину». Такое решение принял следователь СКР. Мы считаем его неоправданным и будем оспаривать», — сказала она.

По словам Е.Меркачевой, ОНК уже направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность этого решения. «Полагаем, что нас хотят отстранить от процесса проверок и разбирательств, чтобы мы не могли знать, что там будет твориться дальше», — считает она.

При этом Е.Меркачева приветствует реакцию Генпрокуратуры, которая внесла представление об устранении нарушений, выявленных в «Матросской тишине», и поставила вопрос о привлечении к уголовной ответственности повинных в этом сотрудников СИЗО.

«Мы рады, что Генпрокуратура отреагировала на наши замечания по поводу «Матросской тишины». Это очень адекватный ответ. Но еще больше нас порадовало, что прямо в тот день, когда мы обнаружили эти камеры, на это отреагировали во ФСИН. Они не стали отрицать их существование и пообещали провести серьезную проверку, по результатам которой все виновные будут наказаны», — отметила Е.Меркачева.

Она также добавила, что ждет какой-то реакции от ФСБ. «Я обратилась к директору ФСБ Александру Бортникову и попросила провести большую проверку. По нашим данным, в существовании этих VIP-камеры виноваты, в том числе кураторы от спецслужб. Но пока мы ответа не получили», — уточнила Е.Меркачева.

Кроме того она обратила внимание на то, что после этой истории большинство сотрудников оперативного отдела «Матросской тишины» написали заявление об увольнении по собственному желанию. «Но во ФСИН нас заверили, что это не означает, что они не понесут никакой ответственности», — заключила она.