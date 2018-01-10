Федеральная антимонопольная служба рассмотрит жалобу «Роснефти» на условия аукциона на газовые активы «Алросы»
Заседание назначено на следующий понедельник, — передает агентство РИА. «Роснефть» просит изменить условия аукциона, так как нынешние нарушают закон о конкуренции, — считают в компании.
Торги назначены на 19 февраля. Начальная цена определена в размере 30-ти миллиардов рублей.
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