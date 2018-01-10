В Министерстве обороны опровергают сообщения об атаке более 30-ти дронов на авиабазу Хмеймим

Так утверждают источники агентств РИА и ТАСС. По их словам, объекты базы атаковали лишь 10 беспилотников, еще три участвовали в налете на Тартус. Сейчас военные специалисты изучают остатки сбитых дронов.

Последняя такая атака произошла в конце прошлой недели. Беспилотники были уничтожены комплексами «Панцирь», а также при помощи специалистов из подразделения радиоэлектронной борьбы.