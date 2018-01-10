В Министерстве обороны опровергают сообщения об атаке более 30-ти дронов на авиабазу Хмеймим
Так утверждают источники агентств РИА и ТАСС. По их словам, объекты базы атаковали лишь 10 беспилотников, еще три участвовали в налете на Тартус. Сейчас военные специалисты изучают остатки сбитых дронов.
Последняя такая атака произошла в конце прошлой недели. Беспилотники были уничтожены комплексами «Панцирь», а также при помощи специалистов из подразделения радиоэлектронной борьбы.
Комментарии7
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arye_11 10 января 2018 | 16:36
Сирийский правозащитный центр со штаб-квартирой в Лондоне сообщает о серии мощных взрывов в районе города Латакия — главного порта Сирии на Средиземном море.
По данным правозащитников, на воздух взлетели склады с оружием, принадлежащие войскам режима Асада. По неподтвержденным данным, в результате погибли и пострадали десятки военнослужащих и боевиков ливанской террористической группировки "Хизбалла".
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bosen48 10 января 2018 | 16:51
arye_11: Любитель фейков, главное в твоём цитировании "по неподтвержденным данным". А как бы тебе хотелось, чтобы это оказалось правдой.
kara 10 января 2018 | 16:38
скромность украшает
ematveev 10 января 2018 | 16:38
В новости особый интерес (ну кроме места запуска) вызывают два момента:
1) столь мелкие, низколетящие и почти полностью деревянные объекты были обнаружены на подлете и уничтожены;
2) над половиной дронов специалисты РЭБ установили контроль, перехватили управление и сумели посадить. Три - даже без повреждений. Эхо скромно назвало этот факт "помощью специалистов из подразделения радиоэлектронной борьбы".
kottigr1 10 января 2018 | 16:49
ematveev: над половиной дронов специалисты РЭБ установили контроль
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А другая половина дронов спокойно улетела.. Это говорит о низких способностях РЭБ.
clandestino 10 января 2018 | 16:43
Над этой базой дроны уже как комары летают. Наверное базе придёт капец.
from_russia_with_boyaryshnik 10 января 2018 | 16:54
Себестоимость этой "угрозы" на вид долларов 100. Можно собирать их пачками. Чтобы задрочить хрмосомных обитателей базы - вполне хватит :)